'Le pouvoir du maquillage' -- SHISEIDO lance un nouveau genre de film : le divertissement maquillé

TOKYO, 26 octobre 2018 /PRNewswire/ -- SHISEIDO présente The Party Bus, un film en ligne qui repousse les limites de l'imagination pour lancer de nouvelles explorations dans la beauté et l'expression de soi par le biais du 'pouvoir du maquillage'. Lorsque la technologie s'associe à la créativité pour faire un film, une toute nouvelle expérience visuelle est conceptualisée et les éléments familiers sont élevés dans un genre complètement nouveau : le divertissement maquillé.

Le film

The Party Bus (« le bus en fête ») est le second et dernier film web original de SHISEIDO et fait suite au premier épisode primé, High School Girl?, qui a reçu plus de 10 millions de visites sur YouTube depuis sa sortie en 2015. Avec des êtres mythiques dans une histoire évocatrice de courage personnel et de révélation, The Party Bus est sorti de l'imagination de Show Yanagisawa, réalisateur encensé par la critique, pour célébrer la beauté des individus et soutenir l'expression de soi dans sa forme la plus pure. Grâce à la technologie d'animation 3D japonaise ultra-précise, le film capture la vitalité d'un monde imaginaire d'une manière profondément immersive.

Le scénario

The Party Bus se centre sur trois personnages, la princesse Kaguya, son amant Dracula et le mystérieux samurai Zombie. Le film s'ouvre sur la princesse, son expression révélant une lutte interne entre les sentiments qu'elle ressent pour Dracula et pour le samurai Zombie. Les larmes qu'elle verse se confondent avec les couleurs de son maquillage pour donner vie à des animations magiques qui ont un pouvoir de transformation. Alors qu'une interaction enchantée se met en œuvre sur ses traits, elle reconnaît ses véritables sentiments et se jette dans les bras du samurai Zombie. Un regard de reconnaissance. Un baiser.

Les acteurs

The Party Bus compte des talents qui montent, comme Elena An qui joue la princesse Kaguya. D'origine russo-coréenne, Elena An est connue pour sa carrière de mannequin et ses aptitudes dramatiques émergentes. Rina Fukushi, ancienne vainqueur du titre de Femme de l'année de Vogue Japon, joue le samurai Zombie, alors que le danseur, mannequin et chorégraphe ENDo se met dans la peau de Dracula.

Au cœur de The Party Bus se trouve une incitation à 'inventer/maquiller sa propre histoire' (Make Up Your Own Story) en révélant la beauté individuelle. En exploitant 'le pouvoir du maquillage' l'héroïne découvre une expression personnelle unique qui lui donne du courage pour tracer sa propre voie et suivre ses vrais désirs.

The Party Bus

-YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=J3DDjKMWkTw

-Site Web : https://www.shiseido.co.jp/gb/thepartybus/

Making-of de The Party Bus

-YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tLxEVVLcbAQ

À propos de la marque SHISEIDO

SHISEIDO a été fondée en 1872 en tant que société véritablement novatrice et première pharmacie de style occidental au Japon. Aujourd'hui, la marque est aussi passionnément innovante qu'à ses débuts et repousse constamment les limites de la beauté, désormais à une échelle mondiale. En fusionnant la science artistique et l'esthétique japonaise, SHISEIDO est reconnue dans le monde comme la principale marque de cosmétiques basée au Japon. Vendue dans 88 pays et régions, l'offre globale de soins de la peau, maquillage et parfums de la marque comprend des soins du visage hautes performances, une ligne de produits solaires et une ligne pour hommes.

