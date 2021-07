« Les tokens sont très demandés sur le marché de la bijouterie en raison de la faible concurrence » -- Boris Smitski, PDG de Golden Cash

« Le marché des cryptomonnaies est en constante évolution. Ce qui se passe actuellement est une simple histoire qui se répète souvent dans ce secteur et la peur des risques n'en vaut pas la peine. Cependant, je pense que ce marché représente une excellente occasion pour les projets et les entreprises de ce secteur de prendre du recul par rapport à leurs engagements et de se concentrer sur le développement de nouveaux produits et de nouvelles stratégies de développement », a déclaré Boris Smitski.

Golden Cash a été conçue à l'origine pour augmenter les ventes dans l'industrie de la bijouterie. La plateforme relie les marques de bijoux, les producteurs et les acheteurs pour faciliter leur interaction. Dans le même temps, les détenteurs de tokens ont la possibilité d'augmenter leurs investissements.

Boris Smitski a déclaré que les tokens ne rencontreront aucune concurrence dans le secteur de la bijouterie. Cela garantira un certain intérêt pour le système de paiement et donc la demande et les bénéfices. Il a également mentionné que les tokens ont évolué, passant des tokens d'utilité ou de sécurité aux tokens d'échange, de contrôle et de pool de liquidité. Il est nécessaire de garder à l'esprit que les tokens sont volatiles, tout comme l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

« Si les cryptomonnaies n'étaient pas volatiles, personne ne voudrait s'en occuper et les échanger. La motivation de travailler avec ce créneau disparaîtrait. Il est vital pour le marché de rester cyclique et de rester aussi loin que possible de la centralisation ou de la réglementation, conformément à ce qu'on appelle un "comportement civilisé ». Le marché des cryptomonnaies a beaucoup de marge pour se développer et la volatilité sera l'impulsion clé pour cette division ! », a assuré Boris Smitski.

Boris Smitski est un homme d'affaires international avec une vaste expérience dans l'investissement, le conseil et la banque. Il est connu pour avoir investi dans la production et l'exploitation de l'or ainsi que pour avoir fondé une marque internationale de bijoux, Golden Cash. Il a été l'un des premiers à investir dans le Bitcoin. Il a également été consultant pour le projet PaPa Coin lors de son lancement.

La plateforme Golden Cash assure un environnement de mise en réseau pour connecter les acteurs clés du secteur de la bijouterie et leur assurer des interactions sans faille. Son objectif principal est de construire une communauté puissante et bénéfique à la fois pour les producteurs, les marques et les vendeurs.

