¡Llamando a todos los Exploradores! Wildlife Explorers Basecamp trae Innovación y Juegos Inmersivos en la Naturaleza para todas las Edades en el Mundialmente Famoso San Diego Zoo

"Wildlife Explorers Basecamp llama al conservacionista en potencia dentro de nosotros y nos muestra las maravillas del mundo natural", dijo Paul Baribault, presidente y director ejecutivo de la San Diego Zoo Wildlife Alliance. "A través de estas puertas, millones de personas dispuesta a cambiar el mundo comenzarán su viaje junto a la Naturaleza y demostrarán su poder de empatía y compasión al unirse a nosotros como Aliados de la Vida Salvaje".

Wildlife Explorers Basecamp abarca ocho edificios y hábitats dispersos en cuatro zonas, presentando la vida silvestre que vive en estos ecosistemas: Selva Tropical (Rainforest), Bosques Salvajes (Wild Woods), Praderas Pantanosas (Marsh Meadows) y Dunas del Desierto (Desert Dunes).

La zona de la Selva Tropical (Rainforest) se centra alrededor del edificio McKinney Family Spineless Marvels de 10,000 pies cuadrados donde los visitantes examinarán animales invertebrados, incluidos crustáceos, arácnidos e insectos tales como hormigas cortadoras de hojas, arañas, escorpiones, insectos palo y más. En el interior hay una experiencia del proceso de polinización con panales gigantes con fragancia a cera de abejas y un panel de observación que brinda a los visitantes la oportunidad de ver el funcionamiento de una colmena de la vida real. La proyección de un encuentro de los vuelos de migración muestra varios insectos, incluidas mariposas monarca, saltamontes y libélulas migratorias como parte de una gran escena de pradera que se curva a lo largo de las paredes y abarca un techo abovedado.

El área de Bosques Salvajes (Wild Woods) ofrece a los visitantes la oportunidad de presenciar varias especies de vida silvestre inusuales como Coatíes y monos araña, nativos de América Central y Sur. El espacio cuenta con el impresionante Prebys Foundation Discovery Bridge y una casa en un roble antiguo de 20 pies de altura. Este dinámico y detallado árbol de juegos naturales proporciona múltiples puntos de acceso para los visitantes, desde un puente en suspensión y un túnel de red hasta una escalera de caracol, además de una experiencia de juego paralelo con los monos ardilla que viven el hábitat adyacente. Los juegos acuáticos son otro enfoque de esta zona con temática boscosa presentando una cascada que desemboca en un suave arroyo serpenteante, un emocionante chapoteadero, impredecibles chorros de agua y un área de acantilado con una zona para escalar rocas para fomentar la exploración.

Las Praderas Pantanosas (Marsh Meadows) tiene como objetivo evocar la sensación de visitar hábitats similares a pantanos, incluidos fangales y estuarios. El sendero a través de esta área fue diseñado para ayudar a transmitir la sensación de que los visitantes habitan el pantano junto con las ranas, los peces y otros animales salvajes que viven allí. El centro de Marsh Meadows es el edificio Jake's Cool Critters, financiado por Art y Danielle Engel, conformada por una estructura de herpetología e ictiología de dos pisos con más de 7,000 pies cuadrados de ambientes inmersivos, medios digitales, oportunidades de aprendizaje y aulas educativas creado para involucrar exploradores de vida silvestre de todas las edades. La vida silvestre aquí incluye serpientes, anfibios, cocodrilos, tortugas y lagartos, incluidas las iguanas de Fiji en peligro de extinción.

En los Rady Ambassadors Headquarters, los invitados conocerán la vida silvestre de todo el planeta, incluido un perezoso de dos dedos y un puercoespín de cola prensil, y aprenderán más sobre cómo pueden ayudar a su conservación en sus hábitats nativos.

Finalmente, las Dunas del Desierto (Desert Dunes), un área seca con temática desértica ofrece divertidas posibilidades de juegos rocosos para escalar, trepar, saltar y más. Se pueden encontrar esculturas de reptiles y petroglifos entre las rocas, mientras que las cuevas frescas brindan áreas bajo sombra donde los huéspedes pueden combatir el calor, como sus contrapartes de la vida silvestre del desierto, incluido el zorro fennec, el perrito de las praderas y la lechuza de madriguera o búho llanero.

La conservación está a la cabeza en las guías de diseño del Wildlife Explorers Basecamp, ya que los constructores trabajaron para incorporar avanzados materiales sostenibles en todas partes. Una porción del edificio Spineless Marvels se hizo con etileno tetrafluoroetileno (ETFE), un plástico a base de flúor creado para ser más resistente a la corrosión. El sistema es 100 % reciclable y consiste en una serie de "almohadillas de aire" de teflón de varias capas de tamaño específico que, cuando se llenan de aire brindan aislamiento solar y reducen la necesidad de iluminación artificial. El talentoso equipo de horticultura del zoológico trabajó para identificar más de 100 árboles del hábitat anterior para preservarlos y replantarlos dentro del Basecamp.

Para obtener más información sobre Wildlife Explorers Basecamp, sus muchas características, la vida silvestre que vive allí y cómo puede ayudar a la San Diego Zoo Wildlife Alliance a conservar la vida silvestre y construir un mundo donde todos prosperen, visite la página web de Wildlife Explorers Basecamp. El Wildlife Explorers Basecamp está incluido con la entrada al Zoológico de San Diego.

Sobre la Organización San Diego Zoo Wildlife Alliance

San Diego Zoo Wildlife Alliance es una organización internacional sin fines de lucro y líder en conservación, comprometida con inspirar la pasión por la naturaleza y crear un mundo donde toda vida prospere. La alianza brinda un empoderamiento a personas de todo el mundo para que apoyen su misión de conservar la vida silvestre a través de la innovación y las asociaciones. La San Diego Zoo Wildlife Alliance apoya la conservación moderna y trae las historias y experiencias de su labor al 'San Diego Zoo' y al 'San Diego Zoo Safari Park'— brindando a millones de visitantes, en persona y virtualmente, la oportunidad de experimentar la conservación en plena acción. El trabajo de la San Diego Zoo Wildlife Alliance se extiende desde San Diego hasta sus centros de conservación estratégicos y en regiones en todo el mundo, donde sus fortalezas—a través de su "caja de herramientas de conservación", incluido el renombrado Banco de Biodiversidad de Vida Silvestre—pueden alinearse eficazmente con cientos de socios de cada región para mejorar los resultados para la vida silvestre en esfuerzos más coordinados. Al aprovechar estas herramientas en el cuidado de la vida silvestre y la ciencia de conservación, y mediante la colaboración con cientos de socios, la San Diego Zoo Wildlife Alliance ha reintroducido más de 44 especies en peligro de extinción en hábitats nativos. Cada año, el trabajo de la San Diego Zoo Wildlife Alliance llega a más de 1 billón de personas en 150 países a través de los medios de comunicación, las redes sociales, sus sitios web, recursos educativos y el canal San Diego Zoo Kids, que se encuentra en hospitales infantiles en 13 países. El éxito es posible gracias al apoyo de los miembros, sus donadores y los visitantes del San Diego Zoo y el San Diego Zoo Safari Park, que son aliados por la vida silvestre comprometidos con garantizar que Toda Vida Prospere.

FUENTE San Diego Zoo Wildlife Alliance

