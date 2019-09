„Made-in-Indonesia"-Produkte rund ums Haus stehen auf der Maison et Objet 2019 im Mittelpunkt

PARIS, 7. September 2019 /PRNewswire/ -- Die indonesische Agentur für die Kreativwirtschaft (BEKRAF) ist unter dem Label „Indonesia Creative Incorporated" (ICINC) erstmals auf der Maison et Objet 2019 in Paris vertreten. Zusammen mit der indonesischen Gesellschaft für Innenarchitektur (HDII) und der Botschaft von Indonesien in Paris wird die BEKRAF auf der Veranstaltung, die vom 6.-10. September 2019 laufen wird, 24 indonesische Designer von Haushaltsgegenständen vorstellen.