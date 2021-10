"Mecard" da Choirock confirma sua vitória ao vencer o processo de recurso federal nos EUA contra a Spin Master

SEUL, Coreia do Sul e WASHINGTON, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A marca de brinquedos Mecard, que é desenvolvida com tecnologia exclusiva e patenteada de propriedade da empresa coreana de brinquedos Choirock Contents Company Co., Ltd. (CEO: Jong-il Choi), venceu nos Estados Unidos um recurso no processo apresentado pela Spin Master, Ltd., uma empresa global canadense de brinquedos. Essa vitória provavelmente coloca um fim a uma série de disputas globais de patentes entre as duas empresas.

Em 12 de outubro de 2021, o Tribunal de Recursos dos Estados Unidos da Vara Federal confirmou as decisões por escrito do Conselho de Recurso e Julgamento de Patentes dos Estados Unidos (PTAB), que invalidou todas as reivindicações contestadas de três patentes de "Bakugan", de propriedade da Spin Master, em pedidos de revisão inter partes protocolados pela Choirock. Tanto o PTAB quanto a Vara Federal concordaram com a Choirock que as patentes da Spin Master são inválidas.

Em 2018, a Spin Master processou a empresa de brinquedos americana, Mattel, Inc., nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, entre outras jurisdições, alegando que os brinquedos Mecard infringiram as patentes "Bakugan" da Spin Master. A Mattel estava distribuindo os brinquedos Mecard nesses países por meio de licença obtida da Choirock. Apesar das decisões do PTAB que invalidaram suas patentes de "Bakugan", a Spin Master continuou a obstruir a entrada da Mecard no mercado global, levando as decisões do PTAB para a Vara Federal. O litígio prolongado da Spin Master contra a Choirock obstruiu o negócio Mecard da Choirock por muitos anos, e ainda levou a Choirock a desembolsar um valor altíssimo para se defender dos litígios da Spin Master.

Além de sua vitória nos Estados Unidos, a Choirock ganhou todas as suas outras disputas globais de patentes contra a Spin Master na China e na Europa. Um Tribunal Italiano (UE) e o Supremo Tribunal da China também determinaram que a patente da Spin Master na UE não pode ser patenteada e que os brinquedos Mecard não infringem a patente chinesa da Spin Master, respectivamente. Essas decisões colocam fim às brigas legais das partes na China e na UE. A recente decisão da Vara Federal nos EUA reconfirmou que as patentes de "Bakugan" da Spin Master não podem ser patenteadas porque são nada mais do que uma combinação de tecnologias de brinquedos anteriormente desenvolvidas ou conhecidas.

Tendo removido com sucesso a obstrução da Spin Master do negócio global de brinquedos da Choirock, a marca Mecard agora provavelmente garante um domínio ainda maior no mercado de conteúdo de brinquedos com a adição de seu mais recente produto, o MecardBall. Inspirada em "Marbles Shooting", um dos jogos tradicionais e populares da Coreia, a MecardBall utiliza conhecimentos de alta tecnologia para fazer uma transformação instantânea de um carro de brinquedo em um robô quando o carro abraça uma bola de gude. O MecardBall está continuando o sucesso do TurningMecard.

A Choirock possui direitos de propriedade intelectual associados à marca Mecard. A Choirock anunciou que "com nossa recente vitória no processo de recurso dos EUA, superamos com sucesso todas as barreiras legais que foram impostas pela Spin Master. A Mecard recebeu o prêmio de "o brinquedo mais vendido na Coreia" (certificado pelo Korea Record Institute) e tem várias linhas de produtos. Com a adição da MecardBall, que já está chamando a atenção no setor de brinquedos, a empresa acelerará seu plano de lançar a marca Mecard no mercado global e espera ver uma resposta positiva do setor."

Como o "Squid Game", uma série dramática na Netflix que apresentou a cultura e os jogos tradicionais da Coreia para o mundo, a empresa espera que a marca Mecard também contribua para difundir a cultura e os jogos tradicionais da Coreia para o mundo. A marca Mecard é semelhante ao "Squid Game" no sentido de que a Mecard vem aplicando a cultura e os jogos da Coreia desde seu início.

FONTE Choirock Contents Company Co., Ltd.

