„MEDIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ: Skupina z holandské farmy není členem hnutí Církev sjednocení"

NEW YORK, 19. října 2019 /PRNewswire/ -- Federace Rodin za světový mír a sjednocení (FFWPU), známá jako hnutí „Církev sjednocení", byla hluboce znepokojena, když se dozvěděla o rodině zadržované v nelidských podmínkách na farmě v Nizozemsku. I když můžeme potvrdit, že jedna z obětí, pan Gerrit Jan van Dorsten, byl v polovině osmdesátých let krátce členem našeho hnutí, je známo, že trpěl duševními problémy a opustil naši organizaci v roce 1987. Jeho odcizený bratr pan Derk van Dorsten, dlouholetý člen Církve sjednocení, řekl: „Od mého bratra jsem od roku 1984 neměl žádné zprávy." Navíc nemůžeme dle záznamů potvrdit, že by údajný únosce, pan Josef Brunner, byl jakýmkoli způsobem spojen s Církví sjednocení.

Federace rodin prosazuje tři ideály: rodinu, mír a sjednocení. Jsme vděční za to, že šest obětí této tragédie je nyní v péči místních úřadů a modlíme se, aby časem a s odbornou pomocí dokázali zapomenout na své utrpení.

