Компания Medit выиграла четыре патентных спора против 3Shape

News provided by

Medit

Oct 07, 2022, 12:09 ET

СЕУЛ (Южная Корея), 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Medit Corp. (далее — Medit), мировой поставщик решений для 3D-сканирования, успешно защитилась в суде от четырех отдельных исков о нарушении патентных прав, поданных в Германии ее датским конкурентом — 3Shape A/S (3Shape).  За последние 3 года компания 3Shape активно пыталась привлечь Medit за нарушения патентных прав на основе четырех патентов (2 568 870, 2 400 919, 2 732 434, 3 401 876). Тем не менее, все четыре судебных процесса по этим патентам теперь завершены немецкими судами в пользу Medit. Кроме того, немецкие суды аннулировали один из четырех патентов.

Continue Reading
Medit wins four consecutive patent lawsuits against 3Shape.
Medit wins four consecutive patent lawsuits against 3Shape.

«Мы рады видеть, что суд подтвердил безосновательность этих исков, а также тот факт, что это была попытка конкурента утвердить свой приоритет. Мы надеемся, что этот результат будет способствовать предотвращению безответственных правовых споров в будущем. Мы рассматриваем это как победу наших клиентов и партнеров, а в конечном итоге и всех тех, кто интересуется цифровой стоматологией. Эти решения обеспечивают более четкий и столь необходимый уровень безопасности на рынке цифровой стоматологии.  Компания Medit продолжит внедрять лучшие технологии в интересах наших клиентов и пациентов» . <г.б. ко (gb ko), генеральный директор>

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1915266/IOS_family_3_rv.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg 

SOURCE Medit

Also from this source

Medit gana cuatro demandas consecutivas de patentes contra 3Shape...

Spoločnosť Medit vyhrala štyri po sebe nasledujúce patentové...

Explore

More news releases in similar topics