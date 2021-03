"MELTY BLOOD" el juego de lucha en 2D ha renacido y será lanzado en 2021

-"MELTY BLOOD" el juego de lucha en 2D que tiene lugar en el mundo de "Tsukihime" ha renacido y será lanzado en 2021

TOKIO, 26 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., y DELiGHTWORKS Inc.) está listo para lanzar el juego de lucha 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" para las plataformas PlayStation®4, Nintendo Switch™ y Xbox One en 2021.