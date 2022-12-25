Бренд mesoestetic® открывает новую главу роста в Китае с компанией S'Young International

Бренд mesoestetic® объединяет усилия с компанией S'Young International, открывая новую главу роста в Китае

ШАНХАЙ, 26 декабря, 2022 /PRNewswire/ -- 22 декабря компания S'Young International («S'Young» или «компания») провела онлайн-церемонию подписания контракта, чтобы отметить начало стратегического сотрудничества с компанией mesoestetic®, ведущим испанским производителем косметической продукции. В рамках контракта S'Young предоставит бизнес-решения, которые позволят бренду mesoestetic, открывающему новую главу роста в Китае, укрепить свой имидж и позиции на рынке.

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Основатель и президент компании mesoestetic Хуан Карлос Фонт Мас (Juan Carlos Font Mas) заявил: «На таком большом и сложном рынке, как Китай, редко удается найти такого профессионального и эффективного партнера, как S'Young, понимающего испанский бизнес. Я с нетерпением жду более тесного партнерства и новых возможностей для живого общения».

Новое партнерство основано на предыдущем деловом союзе, созданном двумя компаниями в 2021 году. Компания S'Young разработала индивидуальную маркетинговую стратегию, основанную на отличительном стиле и наследии бренда mesoestetic, которая помогла бренду достичь крупных успехов на рынке. Компания S'Young обновила флагманский магазин бренда mesoestetic на Tmall Global, одной из крупнейших торговых площадок электронной коммерции в Китае, и помогла ему начать свой путь к социальной коммерции с нового магазина на Douyin — китайской версии TikTok.

Компания S'Young расширила клиентскую базу бренда mesoestetic за счет установления партнерских отношений со знаменитостями и влиятельными лицами высшего уровня в сочетании с решениями, направленными на укрепление ее производственно-сбытовой цепи и операционной деятельности для создания прочной основы для бренда в Китае. Это сотрудничество позволило бренду mesoestetic достичь беспрецедентных рыночных показателей с ростом продаж на 236% в годовом исчислении. Его самый продаваемый продукт Ultimate W+ занял первое место в категории добавок для здоровья на Douyin и второе место на Tmall Global.

Это углубленное сотрудничество, нацеленное на оптимизацию рыночной стратегии бренда mesoestetic, позволит компании S'Young создать инновационную операционную модель для mesoestetic с универсальными бизнес-решениями, предназначенными для повышения узнаваемости бренда и стимулирования продаж. Используя опыт, накопленный компанией S'Young на рынке, бренд mesoestetic сможет внедрить многоканальную стратегию, которая укрепит его присутствие в онлайн- и офлайн-каналах и создаст уникальный опыт покупок для клиентов в Китае.

Китай является вторым по величине рынком косметики во всем мире, а продукты для ухода за кожей, по прогнозам, выйдут на новый этап мощного роста. Этому будет способствовать политика открытия страны после пандемии COVID 19, которая, как ожидается, высвободит отложенный спрос потребителей, согласно новому совместному исследованию, проведенному компанией Bain & Company и фирмой Kantar Worldpanel, занимающейся исследованиями рынка. Глобальные косметические бренды присматриваются к рыночным возможностям в Китае, однако отсутствие информации о рынке и тщательно продуманной стратегии создает препятствия к их деятельности, не позволяя им найти свою нишу в условиях неопределенности и выгодно выделиться на рынке, насыщенном международными и китайскими брендами.

Чтобы помочь косметическим компаниям добиться высоких продаж в Китае, компания S'Young ввела модель сотрудничества «КП» («Китайский партнер»), которая позволяет компании налаживать тесные партнерские отношения с мировыми брендами, чтобы помочь им создавать многомерные возможности с помощью универсальных решений, включающих позиционирование бренда, дифференцированные коммуникации, маркетинг, розничную торговлю и управление цепочками поставок, предлагая им всестороннюю поддержку на каждом этапе роста для достижения успеха на китайском рынке.

Информация о компании S'Young International

Компания S'Young International, которая первой ввела модель сотрудничества «КП», представляет собой цифровую открытую платформу, которая позволяет мировым косметическим брендам получить доступ к китайскому рынку и установить с ним связь, предлагая им комплексное решение, направленное на всестороннее, многомерное и полноценное развитие. Компания S'Young International сотрудничает с более чем 50 косметическими брендами по всему миру.

Информация о компании mesoestetic Pharma Group

mesoestetic Pharma Group — фармацевтическая лаборатория, получившая международное признание в качестве одного из лидеров в области дерматологии и эстетической медицины. Компания предлагает инновационные и эффективные решения для ухода за кожей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1973680/image1.jpg

SOURCE S'Young International