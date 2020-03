"Mexicali Resiste" lucha para que la ciudadanía se pronuncie en favor del agua y en contra de la corrupción y la cerveza

MEXICALI, México, 21 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice informa que Mexicali Resiste y los habitantes organizados de Mexicali se manifestarán para denunciar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, y en contra de la "consulta" sobre el otorgamiento de derechos para que la corporación de bebidas alcohólicas Constellation Brands, originaria de los Estados Unidos, siga operando en Mexicali, Baja California.

Qué: Manifestación en protesta

Cuándo: Sábado, 21 de marzo de 2020 de 9:00am a 6:00pm (DST)

Dónde: Mexicali, Baja California

Quién: Mexicali Resiste, habitantes de la comunidad, aliados y activistas

Por qué: Desde enero de 2017, Mexicali Resiste se ha opuesto a los planes de Constellation Brands, corporación estadounidense de bebidas alcohólicas, de construir una cervecera multimillonaria que explotaría el agua de la zona a fin de elaborar cerveza destinada a los consumidores estadounidenses en una región que ya sufre de grave escasez de agua. Se calcula que Constellation Brands consumiría 20 millones de metros cúbicos de agua del Valle de Mexicali al año. Esta desértica zona tiene un acuífero sometido a una explotación excesiva que se alimenta del Río Colorado y presenta una importante escasez y causa graves problemas de sequía en Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada.

En febrero de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe que determina que el proceso de aprobación e instalación de la cervecera de Constellation Brands viola el derecho humano al agua y afecta a la población y los campesinos del Valle de Mexicali.

El 9 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció intempestivamente una "consulta" pública para los días 21 y 22 de marzo, donde los habitantes de Mexicali decidirían si la corporación estadounidense de las bebidas alcohólicas, Constellation Brands, puede seguir elaborando cerveza al tiempo que extrae el vital líquido de Mexicali, Baja California. Los puntos oficiales para votar durante la consulta se publicaron el 17 de marzo, tan solo cuatro días antes de la fecha estipulada.

Mexicali Resiste y los habitantes de la zona señalan con preocupación que una 'consulta' con tan poca antelación es un claro indicio de corrupción. Piensan que está táctica resultará en un voto favorable a Constellation Brands que le permitiría seguir elaborando cerveza y extraer el vital líquido de Mexicali, Baja California.

"Los derechos humanos no deben someterse a consulta", dijo Rubén Albarrán, cantante de la banda Café Tacvba. "Ninguna corporación debería de explotar una fuente de vida que es limitada y designada para el aprovechamiento de la población con fines domésticos y agrícolas, no industriales".

Si bien la consulta se está promoviendo como un ejercicio "participativo", existe una importante preocupación por una repentina consulta que estaría sesgada y carecería de transparencia en todo el proceso. Además, destacan que la consulta hace caso omiso de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos documentadas desde 2017.

"Es importante exponer la corrupción de estas corporaciones multinacionales, porque la protección de los derechos humanos debería de ser la norma mundial", dijo Mayra Jimenez, gerente de incidencia activista de Alcohol Justice. "Sin embargo, no siempre es así. Lo que favorece a las empresas no necesariamente favorece los derechos humano y, en este caso, el derecho al agua. En Mexicali, Constellation Brands significa el fin de la calidad de vida. Mexicali Resiste prioriza a la comunidad y la vida, no a las ganancias ni a la muerte. En palabras de un activista de Mexicali: "No necesitamos cerveza para sobrevivir, agua sí. El agua es vida y, cuando está en riesgo, la comunidad se levanta y da la pelea".

