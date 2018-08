"Mission: Green Computing" pela Supermicro apresenta o custo total para o meio ambiente (TCE) para importantes centros de dados

SAN JOSE, Califórnia, 20 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI ), uma líder global em soluções de computação, armazenamento, redes empresariais e tecnologia de computação verde, anunciou hoje o lançamento mundial de seu curta metragem "Mission: Green Computing" (Missão: Computação Verde), que é coproduzido pela Intel em colaboração com a NASA.

O filme oportuno e provocativo explora o papel vital desempenhado pelos centros de dados no suporte de bilhões de dispositivos conectados usados atualmente no mundo e os impactos ambientais relacionados gerados pela rápida expansão destes centros de dados. Entre os principais impactos ambientais explorados no filme estão as emissões de gases de efeito estufa, o consumo de energia e o lixo eletrônico.

Embora a economia no custo total de propriedade (Total Cost of Ownership - TCO) seja, sem dúvida, uma preocupação das empresas, o custo total para o meio ambiente (Total Cost to the Environment -TCE) estaria também sendo considerado?

De acordo com Charles Liang, CEO e presidente da Supermicro: "Como líder no setor, desejamos fornecer exatamente o melhor para nossos clientes para ajudá-los a economizar dinheiro e o TCO. Desejamos também nos certificar de que contribuímos para nosso meio ambiente, de que contribuímos para nossa Terra Mãe".

De acordo com Shesha Krishnapura, fellow e diretor de tecnologia da Intel: "Ao conversar com os diretores de informática do mundo, o que você ouve é que a transformação digital e a maior parte do foco se concentram no aspecto da aplicação. Mas o que estas pessoas não percebem é a transformação a nível de infraestrutura".

Daniel Duffy, cientista pesquisador do Chief Computational Information Sciences and Technology Office do NASA Goddard Space Center afirma: "Estes recursos de computação utilizam muita energia e por isso nós tentamos ser tão verdes e eficientes quanto possível".

De acordo com Lesley Ott do NASA Global Modeling and Assimilation Office: "(Nós) não queremos pesquisar gases de efeito estufa e depois sermos responsáveis pelas enormes emissões destes gases".

Estas empresas uniram forças para implementar novas tecnologias inovadoras de economia de recursos nos centros de dados desenvolvidas pela Supermicro que fornecem economia no custo total de propriedade enquanto também limitam o custo total para o meio ambiente.

"Mission: Green Computing" já está disponível online em www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

A Supermicro® (NASDAQ : SMCI ), a líder inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência é uma importante fornecedora de Server Building Block Solutions® para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos avançados em todo o mundo. A Supermicro assume o compromisso de proteger o meio ambiente através de sua iniciativa "We Keep IT Green®" além de fornecer aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e mais ecológicas disponíveis no mercado.

