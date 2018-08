„Mission: Green Computing" von Supermicro stellt TCE (Total Cost to the Environment) für führende Rechenzentren vor

Der Film beschreibt die gemeinsame Mission von Supermicro, Intel und NASA, durch Energiesparmaßnahmen und die Reduzierung von E-Müll die Auswirkungen der heutigen Rechenzentren auf die Umwelt zu minimieren.

SAN JOSE, Kalifornien, 20. August 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI ), ein weltweit führender Anbieter von Rechen-, Speicher- und Netzwerklösungen für Unternehmen und Green-Computing-Technologie, gab heute die weltweite Veröffentlichung seines neuen Kurzfilms „Mission: Green Computing" bekannt. Der Film ist eine Koproduktion in Zusammenarbeit mit Intel und der NASA.

Dieser zeitgemäße und provokative Film befasst sich mit der wichtigen Rolle von Rechenzentren für den Betrieb von Milliarden von Geräten rund um die Welt sowie die Umweltbelastung durch diese rapide expandierenden Rechenzentren. Die hauptsächlichen Auswirkungen auf die Umwelt, mit denen sich der Film befasst, sind Treibhausgasemissionen, Stromverbrauch und E-Müll.

Unternehmen interessieren sich zwar für Einsparungen in den Gesamtbetriebskosten (TCO), aber denken sie dabei auch an die Gesamtbelastung für die Umwelt (TCE)?

Charles Liang, CEO und Präsident von Supermicro: „Als einer der Branchenführer möchten wir unseren Kunden nur das Beste anbieten, sodass sie Geld sparen und ihre TCO reduzieren können. Zusätzlich legen wir großen Wert darauf, unsere Umwelt und damit unsere Mutter Erde zu schützen."

Shesha Krishnapura, Intel-Fellow und IT CTO: „Wenn Sie die CIOs der Welt fragen, hören Sie, dass es in erster Linie um die digitale Transformation und die Anwendungsseite geht. Dabei übersehen diese Leute jedoch einen wichtigen Aspekt: die Transformation der Infrastruktur."

Daniel Duffy, Wissenschaftler im Chief Computational Information Sciences and Technology Office des Goddard Space Center der NASA: „Diese Rechenressourcen verbrauchen Unmengen an Energie. Daher müssen wir möglichst effizient und grün sein."

Lesley Ott, Global Modeling and Assimilation Office der NASA: „(Wir) können nicht allen Ernstes Treibhausgase erforschen und dabei gleichzeitig massive Treibhausgasemissionen erzeugen."

Diese Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um die von Supermicro neu entwickelten innovativen und ressourcensparenden Technologien für Rechenzentren zu implementieren, die sowohl TCO einsparen als auch die TCE begrenzen.

„Mission: Green Computing" ist jetzt online unter www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.





Supermicro® (NASDAQ : SMCI ), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der „We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

SMCI-F

