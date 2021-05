« Morning Walk S200 », le robot de rééducation à la marche de CUREXO, a obtenu la certification européenne CE

Grâce à l'obtention du certificat européen CE, l'entreprise peut désormais se rendre dans 28 pays de l'UE, 3 pays de l'AELE, des pays candidats à l'UE et des pays neutres. En outre, après l'acquisition du MDFS (Corée), l'entreprise a récemment remporté deux contrats de projet nationaux et a également fourni sa solution aux hôpitaux de rééducation dans la région de Gyeongbuk.

De nombreux articles de recherche prouvent la stabilité et l'utilité du « Morning Walk » pour les patients souffrant d'accidents cérébraux, de lésions de la moelle épinière, de la maladie de Parkinson, de maladies nerveuses périphériques et d'articulations artificielles du genou.

Selon l'article intitulé, « Effects of robot-(Morning Walk ®) assisted gait training for patients after stroke: a randomized controlled trial » dans la revue SCI « Clinical Rehabilitation, 2019, Vol.33 », dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé mené auprès de 58 patients ayant subi une attaque cérébrale afin d'évaluer les performances de rééducation du « Morning Walk », l'« indice de motricité » qui indique la force des membres inférieurs et l'« échelle d'équilibre de Berg » qui évalue la capacité d'équilibre des patients ont montré des améliorations statistiquement significatives par rapport au groupe témoin. L'« Indice de motricité » s'est amélioré d'environ 69,8 % et l'« échelle d'équilibre de Berg » s'est améliorée d'environ 49,0 % par rapport aux groupes témoins.

Selon l'article intitulé « Five-day rehabilitation of patients undergoing total knee arthroplasty using an end-effector gait robot as a neuromodulation blending tool for deafferentation, weight offloading and stereotyped movement » : Analyse provisoire publiée dans la revue médicale « PLOS ONE, 2020 Vol.15 », pendant 5 jours d'essais contrôlés randomisés, le « Morning Walk » et d'autres déambulateurs médicaux ont été utilisés par des patients ayant subi une chirurgie articulaire artificielle. Sur la base de l'évaluation électrophysiologique et de la technique de mesure biomécanique, les patients qui ont utilisé le « Morning Walk » ont présenté un taux de croissance de la force 2,65 fois supérieur à celui du groupe témoin.

Selon l'article intitulé, « Feasibility of Robot-Assisted Gait Training with an End-Effector Type Device for Various Neurologic Disorders », publié dans la revue de neuroréadaptation « Brain & NeuroRehabilitation, 2020 Vol.13 », l'expérience de contrôle portant sur 100 patients atteints de lésions cérébrales, 40 patients atteints de lésions de la moelle épinière, 8 patients atteints de la maladie de Parkinson, 9 patients atteints de maladies nerveuses périphériques, 22 patients pédiatriques (189 au total) a montré une amélioration significative à la fois du Conseil de la recherche médicale (MRC) qui évalue la force et de la Functional Ambulatory Category (FAC) qui indique la capacité de marche.

Le PDG Jae-Joon Lee a déclaré : « Je suis heureux que le « Morning Walk S200 » ait obtenu la certification européenne CE, ce qui nous permet d'étendre notre marché au marché européen de la rééducation médicale, puis la Corée et les États-Unis. » Il a également déclaré que de nombreux articles de recherche ont confirmé que la rééducation utilisant le « Morning Walk » améliore significativement la stabilité et l'efficacité par rapport au groupe témoin. Cela démontre que le « Morning Walk » a un large éventail d'applications. Au cours des dernières années, nous avons écouté les commentaires de nos patients et du personnel médical qui ont utilisé le « Morning Walk » et avons continuellement amélioré notre solution. En conséquence, le « Morning Walk » est maintenant fourni à 16 hôpitaux de rééducation en Corée et va être vendu à l'étranger. Après avoir obtenu les autorisations aux États-Unis et en Europe, nous prévoyons d'étendre nos activités sur le marché médical de pointe.

Contact pour les médias

Hoyong Lee, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1512381/The__Morning_Walk__CUREXO_a_walking_rehabilitation_robot_children_adults.jpg

Related Links

curexo.com



SOURCE CUREXO