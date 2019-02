MoutaiBellAroundWorld présente l'arôme et les bienfaits du Moutai : une incroyable campagne de marketing de Noël interactive

GUIYANG, Chine, 1er février 2019 /PRNewswire/ -- Du 19 décembre 2018 au 12 janvier 2019, #MoutaiBellAroundWorld, une campagne de marketing interactive lancée une semaine avant le jour de Noël, a attiré l'attention des amateurs de Moutai à travers le monde. La campagne de marketing se passait sur les pages Twitter et Facebook de Moutai. Moutai a présenté une excellente campagne de marketing d'une manière unique afin d'améliorer l'image de la marque chinoise à l'étranger, promouvoir les échanges culturels à travers le monde et populariser la culture chinoise.

Un événement de dégustation de Moutai a eu lieu au marché de Noël de Dompierre-sur-Yon, en France, le 8 décembre 2018. Le maire et les citoyens de Dompierre-sur-Yon étaient présents et ont pu goûter le Moutai et s'imprégner du charme de la Chine. L'événement a réussi à susciter l'espoir des amateurs de Moutai de tous les coins du monde.

Moutai a construit une « cloche de Noël » personnalisée avec des perles incrustées contenant de l'alcool Moutai, de manière à exprimer sa reconnaissance pour un « monde aromatique ». Moutai a lancé un événement préliminaire en ligne, #MoutaiBell, pour montrer la conception ingénieuse de la cloche, ainsi qu'un jeu interactif à 360° pour inciter les fans à assister à l'événement.

L'événement créatif au contenu généré par les utilisateurs avec des caractéristiques chinoises a attiré plus de 500 fans de 12 pays et régions tels que les États-Unis, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'événement réunissait des stratégies de marketing créatives et des traditions festives de l'Occident pour ériger le Moutai en un symbole de la Chine et le faire connaître au reste du monde. Moutai a obtenu des résultats remarquables en affinant ses propres valeurs culturelles et en explorant les marchés étrangers. Il continuera à promouvoir la culture traditionnelle chinoise et à faire découvrir la marque chinoise au monde.

