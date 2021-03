"Não pare em seu caminho para a grandeza" com a nova campanha internacional da Gatorade®

Gatorade mostra como os atletas se esforçam para melhorar a cada minuto de cada dia por meio de novo filme com os melhores atletas do mundo em seus esportes emocionantes, incluindo Leo Messi , vencedor de seis Ballon d'Or, Serena Willians , campeã por 23 vezes do Grand Slam de tênis e Gabriel Jesus , vencedor da Copa América 2019 e atacante do Manchester City. O filme documenta uma série de momentos memoráveis desses esportistas nos maiores palcos do mundo, mostrando sua sede insaciável de grandeza, com uma seleção dos gols mais memoráveis de Messi e Gabriel Jesus na Liga dos Campeões da UEFA e o lendário saque de Williams. Além disso, a Gatorade fez parceria com o renomado técnico de futebol e ex-meio-campista Diego Simeone, como narrador da peça publicitária.

A campanha visa motivar os atletas de hoje e encorajar a crença de que não importa como você é bom hoje, sempre há potencial para ser melhor amanhã, e se acomodar nunca pode ser uma opção em seu caminho para a grandeza.

Leo Messi comentou: "Esta campanha da Gatorade demonstra a importância de se esforçar para ser melhor e acreditar que você pode ir mais longe, mesmo quando já atingiu o sucesso. É preciso muito trabalho, dentro e fora do campo, para tentar chegar a um lugar onde você possa se apresentar nos maiores palcos do mundo, e espero que esta campanha inspire torcedores e jovens atletas a nunca se acomodarem enquanto percorrem seus próprios caminhos para a grandeza."

Mark Kirkham, vice-presidente e gerente geral de esportes, energia e sucos do Grupo de Bebidas Globais da PepsiCo, comentou: "A Gatorade é uma líder reconhecida por estimular o desempenho e encorajar atletas profissionais e aspirantes a liberar sua autoconfiança ao entrar em campo ou quadra — em dia de jogo ou em qualquer dia. Esta campanha celebra a jornada, paixão e sede de grandeza dessas pessoas."

A campanha terá um segundo filme focado em Messi, que estreará nas próximas semanas mostrando a mentalidade "Nunca se Conformar". Além disso, a Gatorade lançará uma série de conteúdo digital chamada "Incentivando a Grandeza", que apresenta uma perspectiva exclusiva dos bastidores para instruir atletas de competição quanto ao papel crítico da marca em nutrir os atletas de elite do mundo — do treinamento ao desempenho e recuperação. A série traz esses conceitos à vida, destacando o papel do Gatorade Sports Science Institute (GSSI) e suas parcerias com o Manchester City FC e o FC Barcelona na promoção de abordagens baseadas na ciência do esporte para a excelência no futebol.

Além do Manchester City e do FC Barcelona, a campanha "Não pare em seu caminho para a grandeza" alavanca a parceria global da marca com a Liga dos Campeões da UEFA. A campanha será veiculada nos principais mercados da Gatorade em todo o mundo.

Gatorade é líder em desempenho atlético e contém fluidos, carboidratos e eletrólitos para ajudar os atletas a terem o melhor desempenho possível. Para melhor atender às necessidades dos atletas, os produtos Gatorade contam com o apoio do GSSI. O GSSI cria produtos apoiados pela mais recente ciência esportiva e desenvolvidos em colaboração com os maiores atletas do mundo em todas as fases da atividade esportiva.

Fonte: Euromonitor International Limited; Soft Drinks – edição de 2020: % de participação da marca, volume fora da negociação e termos de valor comercial, dados de 2019.

