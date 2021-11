« National Treasure: Performance Season », une émission télévisée culturelle, réinterprète les artefacts historiques et la muséologie grâce à la technologie moderne et l'art du spectacle

L'émission est diffusée tous les samedis soirs à 19h30 sur la chaîne de divertissement de la télévision centrale chinoise (CCTV), CCTV-3, et sur des sites de streaming, notamment Bilibili, Tencent, iQIYI et Youku. Avec la première saison diffusée en 2017, la franchise « National Treasure » met l'accent sur la vulgarisation des reliques culturelles en combinant le documentaire, le spectacle de variétés et différentes formes d'art, ainsi que les technologies modernes de narration d'histoires sous de nouvelles perspectives.

La saison spéciale a profité d'une exposition spéciale au Palace Museum organisée conjointement par 25 musées à la fin de l'année 2021 et a recruté des talents créatifs et artistiques pour faire un choix parmi les 81 trésors nationaux présentés au cours des trois dernières saisons afin de créer des représentations théâtrales.

Chaque épisode de National Treasure : Performance Season présente trois trésors nationaux provenant de trois musées, chaque trésor inspirant une représentation théâtrale créée par des troupes artistiques et des artistes de premier plan qui en racontent l'histoire.

Dans le troisième épisode intitulé « The Starry Sky » (Le ciel étoilé), le groupe de rock indépendant Re-TROS a créé et joué une chanson puissante « Sky, Eye » inspirée par le masque oculaire longitudinal en bronze du musée de Sanxingdui. La relique a été déterrée en 1986 dans la fosse sacrificielle n° 2 du site de Sanxingdui.

Re-TROS a pris le son du pulsar recueilli par le Radiotélescope sphérique chinois de cinq cents mètres d'ouverture (FAST) et l'a mélangé à une musique électronique d'avant-garde, présentant l'histoire du développement humain à travers le regard du masque et rendant hommage à l'esprit d'exploration des anciens ancêtres Shu et des grands astronomes.

La chanson s'ouvre sur les sons mélangés de carillons, d'opéra du Sichuan, de cornes et d'un train à vapeur. La narration de l'astronome chinois Nan Rendong l'amène au point culminant, et se termine par des sons provenant de l'espace. Le public peut non seulement ressentir les battements de cœur et le pouls de l'univers, mais aussi le battement de tambour sonore de l'histoire présentée dans une expression futuriste.

L'organisation d'expositions télévisées présente l'avantage unique de rendre les reliques « vivantes » grâce à des technologies de pointe, des présentations multimédias et la combinaison de différentes formes d'art. Le public peut voir les eaux limpides et les montagnes luxuriantes de la peinture paysagère de Wang Ximeng « Mille lis de rivières et de montagnes » se transformer en une danse poétique sur scène, et l'histoire de la porcelaine chinoise chantée par des comptines populaires pour enfants. Performance Season s'efforce d'emmener le public pour un voyage passionnant à la redécouverte des reliques culturelles avec l'imagination artistique, en mettant particulièrement l'accent sur la narration, l'expression émotionnelle et les détails.

Depuis son lancement il y a quatre ans, la franchise « National Treasure » a constitué un panel d'experts et d'universitaires multidisciplinaires et interdisciplinaires spécialisés dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale, de la construction, des machines ainsi que dans les domaines de la musique, de l'art, de la danse et de l'artisanat pour soutenir le programme dans l'ombre.

Chaque épisode de "National Treasure: Performance Season" invite également un commentateur pour faire le lien entre les trois trésors par des histoires passionnantes. Dans le dernier épisode, le commentateur Li Geng, chercheur associé à l'Observatoire astronomique national de l'Académie chinoise des sciences, professeur agrégé à l'Université de l'Académie chinoise des sciences et invité du Golden Celestial Globe with Pearl présenté dans Season 3, a fait découvrir au public le spectacle du point de vue d'un scientifique.

L'émission adopte la technique de prise de vue pionnière de CCTV combinant l'IA et la 3D sans verre RV, ce qui permet à la présentation virtuelle des trésors nationaux de dépasser les limites de temps et d'espace des expositions physiques.

National Treasure : Performance Season explore l'esprit et la personnalité de chaque trésor et la manière dont ils peuvent être liés au présent grâce à l'expression artistique et à la technologie moderne. Cette approche innovante permet aux reliques d'entrer dans les foyers de milliers de personnes.

