"Novo normal" demanda maior esforço para economizar energia elétrica com a iluminação

SÃO PAULO, 17 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Ao comparar produtos, consumidor deve optar pelos certificados e que sejam mais eficientes, não apenas os que tenham maior potência em Watts

Com o isolamento social imposto pela pandemia do Coronavírus, que levou mais gente a ficar em casa, além da crescente adesão das empresas ao home office, a Abilumi (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação) reuniu algumas dicas de especialistas para economizar energia elétrica com a iluminação, que valem para a quarentena e sempre.

Confira as dicas para comprar a lâmpada LED:

Só compre lâmpadas LED com o selo do Inmetro na embalagem, o que significa que estão em conformidade com as normas técnicas e de segurança. Prefira lâmpadas LED que tragam o selo da Abilumi na embalagem, pois as empresas associadas mantêm um compromisso de qualidade. Verifique na embalagem a quantidade de Lúmens (lm) da lâmpada. Ao comparar modelos com a mesma potência (Watts), escolha a que oferecer mais Lúmens. Se quiser iluminar o cantinho do home office, aposte em luminárias de mesa e abajures, para evitar ligar todas as luzes do ambiente. Apague as luzes sempre que não estiver usando o ambiente. Há ainda a opção de usar lâmpadas LED junto com sensores de presença. Lâmpadas LED dimerizáveis permitem controlar a intensidade da iluminação, reduzem a quantidade de eletricidade que a lâmpada usa e trazem conforto. Em cômodos de descanso e lazer, use lâmpadas de cor amarelada e quente. Em locais que demandam concentração e trabalho, escolha uma luz fria.

8) Ao substituir uma lâmpada, observe tanto o valor de lúmens quanto o de Watts e opte sempre por aquela que consuma menos energia (menos valor de Watts), mas que tenha uma quantidade de lúmens adequada ao tipo de aplicação pretendido.

Conheça abaixo um exemplo de equivalências entre modelos de lâmpadas fluorescentes em comparação com as lâmpadas LED e o quanto você pode economizar com essa tecnologia.

Incandescente Potência da Lâmpada Fluorescente (em Watts = W) Fluxo Luminoso equivalente (em Lúmens = Lm) Potência da Lâmpada LED (em Watts = W) 40W Compacta 10W 600 7W 60W Compacta 15W 850 9W 75W Compacta 20W 1.200 12W 100W Compacta 25W 1.500 15W - Tubular 20W 1.000 Tubular 9W 150W Tubular 50W 2.000 Tubular 18W

Observações:

1) Valores de fluxo luminoso e de potência aproximados.

2) Ao optar pelas tubulares, compre sempre lâmpadas com ligação elétrica só em um dos lados.

Sobre a ABILUMI

A ABILUMI (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação), criada em janeiro de 2005, tem por objetivo congregar e defender os interesses das empresas atuantes no segmento de importação e distribuição de produtos de iluminação. Seus principais esforços são dirigidos para o apoio ao desenvolvimento de normas universais e o aprimoramento dos produtos oferecidos no mercado brasileiro.

A entidade apoia os programas de Eficiência Energética nos diversos organismos governamentais e entidades de classe e coopera com os poderes públicos nos estudos e soluções dos problemas que se relacionem com os interesses e questões de caráter comercial das associadas, como o Ministério das Minas e Energia, Procel e Inmetro, entre outros.

