'O poder da maquiagem' -- SHISEIDO lança novo gênero de filme: maquiagem de entretenimento

TÓQUIO, 26 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A SHISEIDO apresenta "The Party Bus", um filme online que abre as fronteiras da imaginação para atrair novas explorações em termos de beleza e auto expressão através do 'poder da maquiagem'. Quando a tecnologia se encontra com a criatividade por meio do filme, uma experiência visual inteiramente nova é conceitualizada, elevando o que é familiar para um gênero completamente novo: a maquiagem de entretenimento.

(imagens: https://kyodonewsprwire.jp/release/201810249502?p=images)

O filme

"The Party Bus" é a segunda e mais recente parcela dos filmes originais da SHISEIDO na internet – uma continuação do premiado "High School Girl?", que juntou mais de 10 milhões de visualizações no YouTube desde seu lançamento em 2015. Apresentando seres míticos numa poderosa história de coragem e revelação pessoal, "The Party Bus" é fruto da imaginação do diretor aclamado pela crítica, Show Yanagisawa, para celebrar a beleza dos indivíduos e premiar a expressão do verdadeiro eu de cada um em sua mais pura forma. Apresentando a tecnologia de animação 3D do Japão, de altíssima precisão, o filme captura a vitalidade de um mundo de fantasia de um modo profundamente imersivo.

O enredo

"The Party Bus" centra nos três protagonistas, a princesa Kaguya, o amado dela, Drácula, e o misterioso samurai Zombie. O filme começa com a princesa – a expressão dela revelando uma luta interna – e expõe seus sentimentos tanto por Drácula como pelo samurai Zombie. Para dar vida a animações mágicas com poder transformativo, suas lágrimas tormentosas se fundem com as cores de sua maquiagem. Enquanto uma encantadora interação de atividades acontece sobre os traços dela, a princesa reconhece seus verdadeiros sentimentos e corre para os braços do samurai Zombie. Um olhar de reconhecimento. Um beijo.

Os atores

"The Party Bus" apresenta talentos emergentes, entre eles Elena An, que faz o papel da princesa Kaguya. De descendência russo-coreana, Elena An é famosa por seu talento como modelo e capacidade de atuação em ascensão. Rina Fukushi, uma antiga vencedora do prêmio Mulher do Ano da Vogue do Japão, faz o papel do samurai Zombie, enquanto o dançarino, modelo e coreógrafo ENDo adota o papel de Drácula.

No coração do "The Party Bus" está um apelo para 'criar a sua própria história', revelando a beleza individual. Aproveitando 'O poder da maquiagem', a heroína descobre uma expressão pessoal única, que a empodera com a coragem de traçar seu próprio caminho e seguir seus verdadeiros desejos.

"The Party Bus"

-YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=J3DDjKMWkTw

-Website: https://www.shiseido.co.jp/gb/thepartybus/

Realização do "The Party Bus"

-YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tLxEVVLcbAQ

Sobre a marca SHISEIDO

A SHISEIDO foi fundada em 1872 como uma verdadeira inovadora – a primeira farmácia de estilo ocidental do Japão. Hoje, a marca é tão vigorosamente inovadora com era no começo, constantemente aumentando os limites da beleza – agora em uma escala mundial. Ao fundir habilidade em ciência e estética japonesa, a SHISEIDO se tornou conhecida em todo mundo como a marca de cosméticos de alta categoria com raízes no Japão. Vendida em 88 países e regiões, as ofertas mundiais da marca de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias englobam cuidados com a pele de alto desempenho, uma linha solar e uma linha masculina.

FONTE SHISEIDO Co., Ltd.

Related Links

https://www.shiseido.co.jp