Конкурс Omnipreneurship Awards по внедрению инноваций в производство продуктов питания

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Tanmiah Food Company

Oct 18, 2022, 14:36 ET

Международный конкурс Omnipreneurship Awards с призовым фондом в 1 миллион долларов призван поощрять инновации в области устойчивого производства продуктов питания 

  • Снижение зависимости от импортных кормов в соответствии с целями самообеспечения и продовольственной безопасности Королевства в рамках стратегии «Видение 2030» и при поддержке Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства. 
  • Поощрение инновационных и экологически безопасных технологических решений, обеспечивающих возможность местного производства и использования возобновляемых и экологически чистых источников кормов в местах с идеальными условиями в Королевстве для сохранения природных ресурсов. 
  • Главный приз составляет 1 млн долларов США, а каждый из пяти кандидатов, вошедших в шорт-лист, получит награду в размере 20 000 долларов США. 

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 18 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Tanmiah Food Company (далее «Tanmiah» или «Компания», код 2281 на Саудовской бирже), ведущий поставщик свежей и переработанной птицы и других мясных продуктов, кормов для животных и товаров для здоровья, а также оператор франшизы продуктовых брендов, объявила на этой неделе о проведении очередного конкурса в области устойчивого производства продуктов питания Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge. 

Конкурс посвящен поиску инновационных технологических решений, позволяющих перейти от импортных кормов на основе кукурузы и сои к экологически чистому кормовому сырью местного производства. Использование возобновляемых и устойчивых источников кормов способствует развитию местного производства. В настоящее время компания Tanmiah потребляет более 300 000 метрических тонн кормов, 100% которых импортируется.

Чтобы уменьшить текущую зависимость от импорта кормов, соответствовать целям самообеспечения и продовольственной безопасности в Саудовской Аравии, а также внести свой вклад в реализацию стратегии «Видение 2030», мы стремимся предложить решение, которое позволит компании Tanmiah производить корма на месте, экономически эффективно, в промышленных масштабах и экологически безопасным и устойчивым способом.

Генеральный директор компании Tanmiah Зулифкар Хамадани (Zulifqar Hamadani) подчеркнул: «Конкурс Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge является еще одним важным шагом на пути к нашей стратегической цели — стать организацией с нулевыми выбросами углерода. Руководствуясь стремлением привести свою деятельность в соответствие с одной из программ реализации «Видения Королевства Саудовская Аравия» и Национальной программой преобразований, мы с радостью предоставляем ведущим отраслевым экспертам и другим ученым-новаторам возможность продемонстрировать решения, позволяющие сохранить окружающую среду».

Ахмед Шараф Осилан (Ahmed Sharaf Osilan), член исполнительного совета и управляющий директор компании Tanmiah, добавил: «Мы с нетерпением ждем новых прогрессивных инициатив после грандиозного успеха конкурса 2020 года, проведенного при поддержке Министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства, в котором 93 участника из 41 страны соревновались в области сокращения углеродных выбросов при производстве продуктов питания и создания коммерческой ценности из производственных отходов, а главный приз в размере 1 миллиона долларов США получила компания Polymeron. Конкурс соответствует задачам Национальной программы преобразований, ключевой составляющей стратегии «Видение Королевства Саудовская Аравия 2030». Компания Tanmiah стремится стать более социально-ответственным бизнесом, который продолжит играть ведущую роль в достижении целей продовольственной безопасности и самообеспечения Королевства».

Заинтересованные в участии в конкурсе Omnipreneurship Awards 2022 и желающие продемонстрировать свои инновационные идеи в области устойчивого производства и использования кормов для птицы могут зарегистрироваться по ссылке: https://www.omnipreneurshipawards.com/

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1922463/Omnipreneurship_Awards_2022_Logo.jpg

SOURCE Tanmiah Food Company

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