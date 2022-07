"Ouvindo as pessoas, vamos criar o melhor plano para Roraima", afirma Teresa durante reunião de rua em Caracaraí

Para Teresa, o município de Caracaraí tem grande potencial na pesca e o poder público precisa dar apoio e condições para que as pessoas gerem emprego e renda, aproveitando as riquezas dos rios. "Sem dúvidas quero trabalhar muito para que o Estado dê todo o suporte necessário aos pescadores. Aqui é o nosso polo pesqueiro", escreveu a pré-candidata em rede social.

No período da tarde, Teresa e o pré-candidato ao Senado Federal, Romero Jucá, se reuniram com lideranças e o deputado estadual Dhiego Coelho, um dos parlamentares estaduais que apoia o modelo de gestão de Teresa. À noite, a caravana do MDB, que contou com a participação de vários pré-candidatos a deputado Federal e Estadual, além do pré-candidato a vice-governador Édio Lópes, se reuniu com mais de 250 moradores em reunião de rua.

Durante o encontro, Teresa apresentou um diagnóstico das necessidades do município apontadas pelos próprios moradores de Caracaraí. "Aqui é a nossa cidade porto. Sigo caminhando por cada canto desse estado ouvindo as pessoas, vendo de perto os problemas dos municípios. Caracaraí e Vista Alegre têm grande potencial mal aproveitado e sem nenhum apoio do governo", disse Teresa.

De acordo com os moradores, em Caracaraí, o governo precisa investir na agricultura, pesca, criação de animais, indústrias, funcionalismo público, comércios, serviços e turismo. Mais da metade da população afirma que os prédios das escolas estaduais estão em péssimas condições, o hospital não tem médicos e as vicinais estão completamente abandonadas.

Uma estudante de Caracaraí pediu que Teresa, no próximo ano, invista de verdade nas escolas do Estado. Segundo ela, onde frequenta aulas atualmente não há sequer quadra para a prática de esportes. "Na minha escola não tem estrutura para receber os alunos, a merenda é fraca, os materiais escolares são antigos. Quero muito que, a partir do ano que vem, a gente possa ter uma escola melhor", disse. (O nome da estudante foi preservado).

Para se ter uma ideia, há mais de três anos e meio o Governo de Roraima não construiu uma escola nova. O que houve, de acordo com os moradores, foi apenas pintura de muros e algumas salas, mas os principais problemas não foram resolvidos, como a falta de profissionais, equipamentos, salas de aula sem tecnologia, merenda insuficiente, não tem atrativo nem conforto para os alunos.

Edgar Amorim, morador do município, também protestou contra o abandono do hospital de Caracaraí. "Precisei ser consultado e fazer um exame de raio-x no hospital e não consegui. Fui informado de que o equipamento não estaria funcionando. O prédio do hospital é antigo, não tem manutenção, não tem médico. Quando acontece alguma coisa mais grave, precisamos ir até a capital para tentar receber atendimento no HGR. É um sofrimento", se queixou.

A programação do MDB continuou no domingo, 3, no município de Rorainópolis. Teresa se reuniu com lideranças e participou da pré-candidatura a deputado estadual de Adriano Souza (PL), atual vereador e presidente da Câmara Municipal de Rorainópolis.

