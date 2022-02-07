«Премия мира «Сунхак» 2022 посвящена справедливости в обеспечении вакцинации»

Профессор Сара Гилберт отмечена этой наградой за свою ключевую роль в защите миллиардов жизней в малоразвитых странах благодаря совместной разработке вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, отличающейся менее дорогостоящими и более простыми хранением и транспортировкой. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил премию за свой вклад в координацию деятельности по реализации инициативы COVAX, нацеленной на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам против COVID-19 по всему миру.

Председатель Комитета Жозе Мануэл Баррозу заявил следующее: «Научно-технический прогресс, международная солидарность и многостороннее сотрудничество необходимы для борьбы с пандемией СOVID-19, угрожающей жизни каждого человека. Здоровье — это не только вопрос науки или медицины, но и вопрос прав человека, поэтому оба лауреата внесли вклад в обеспечение именно прав человека».

Профессор Сара Гилберт считает пандемию СOVID-19 угрозой для человечества, а вакцину — всемирным общественным благом. Она уверенно заявила, что разработанная ею вакцина, доставленная в 182 страны, не является коммерческим продуктом.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации — крупнейший международный механизм сотрудничества, способствовавший улучшению общего состояния здоровья человечества за счет обеспечения вакцинации в развивающихся странах. После вспышки коронавируса он координировал деятельность по реализации инициативы COVAX, предусматривающей глобальное сотрудничество в поддержку производства вакцин против COVID-19 и согласование их цен в целях обеспечения равного доступа к ним. Благодаря этой деятельности в 144 странах было распределено более миллиарда доз.

Кроме того, Альянс содействовал иммунизации более 820 миллионов детей, в результате охватив почти половину всех детей в мире, что позволило предотвратить более 14 миллионов смертей. В частности, число детей, иммунизированных вакциной DPT, увеличилось с 59% в 2000 году до 81% в 2020 году, что способствовало снижению уровня детской смертности на 50%.

Председатель Комитета Жозе Мануэл Баррозу добавил: «Как это ни парадоксально, пандемия COVID-19 наделяет нас возможностями добиваться реальных изменений. Мы не знаем, когда произойдет следующая пандемия, но COVID-19 научил нас тому, что солидарность и сотрудничество, основанные исключительно на гуманности, являются выходом из этого глобального кризиса».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1740298/1st_photo_Sarah_Gilbert.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1740299/2nd_photo_Gavi.jpg

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee