"ПРЕСС-ОПОВЕЩЕНИЕ: члены семьи, найденной на голландской ферме, не являются прихожанами Церкви объединения"

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 18 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Федерация семей за единение и мир во всем мире (Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU)), более широко известная под названием "Церковь объединения", глубоко обеспокоена известием о голландской семье, члены которой на протяжении многих лет содержались в нечеловеческих условиях на ферме. Несмотря на тот факт, что один из жертв, г-н Геррит Ян ван Дорстен на протяжении непродолжительного времени в 80-х годах прошлого столетия был членом нашего движения, он покинул ряды нашей организации в 1987 году по причине диагностированного у него психического заболевания. Его проживающий отдельно брат, г-н Дерк ван Дорстен, являющийся давним членом Церкви объединения, утверждает, что не видел и не слышал ничего о своем брате с 1984 года. Кроме того, мы не владеем никакой информацией о каких-либо связях предполагаемого похитителя семьи г-на Джозефа Бруннера с Церковью объединения.

Наша федерация твердо отстаивает три принципа: семья, мир и единство. Мы очень рады, что 6 жертв этой трагедии в настоящее время находятся под опекой местных властей и молимся о том, чтобы с помощью профессионалов со временем они смогли излечиться от душевных и физических ран, нанесенных им этим испытанием.

