'Project Qatar Mobility' : des navettes autonomes se préparent à faire passer le transport en commun local de Doha à l'échelon supérieur en 2022

Plus tôt durant la journée, au Doha Forum au Qatar, en la présence de Son Excellence le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Sheikh Mohamed bin Abdulrahman al-Thani, des représentants de Volkswagen AG et de Qatar Investment Authority (QIA) ont signé le 'Project Qatar Mobility'. La signature a été attestée par plusieurs ministres qataris, ainsi que des dignitaires et hauts représentants du Qatar et de l'Allemagne.

L'objectif est de réaliser un projet avant-gardiste de transport autonome et de transformer l'avenir de la mobilité urbaine en un déploiement durable et commercial de services de navettes et de bus à conduite autonome (AD, autonomous driving) d'ici l'horizon 2022. Volkswagen Commercial Vehicles, Scania, MOIA et AID-Autonomous Intelligent Driving joueront un rôle important dans ce projet où la collaboration entre marques est stimulée pour proposer un modèle de solutions futures d'AD. Au cours du plus grand événement sportif du monde, le Qatar va de fait être le lieu du premier système de transport en commun autonome, électrique et sans émissions.

L'accord a été signé par M. Mansoor Al-Mahmoud, PDG de QIA, et Dr Herbert Diess, président de Volkswagen Group au cours d'une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui à Doha. L'initiative, connue sous le nom de 'Project Qatar Mobility', souligne l'engagement mutuel à la fois envers les technologies intelligentes et le transport écologique :

QIA et Volkswagen travailleront ensemble à mettre au point l'infrastructure matérielle et numérique requise afin d'intégrer harmonieusement une flotte de véhicules autonomes dans le réseau existant de transport en commun à Doha. Des BUZZ AD à conduite intelligente autonome et électrique de Volkswagen Véhicules Utilitaires feront la navette avec jusqu'à 4 passagers dans la zone de Westbay sur des trajets semi-fixes, tandis que les bus Scania avec leur haute technologie se chargeront de groupes plus importants. Les unités de Volkswagen Group et MOIA fourniront la connaissance SDS et le logiciel d'app faisant fonctionner le service. C'est la première fois que quatre marques de Volkswagen Group travaillent ensemble sur un tel projet de mobilité urbaine.

Ce projet marquera un jalon en créant un écosystème holistique de la conduite autonome. Il comportera la mise en place d'une structure juridique appropriée, d'une infrastructure de ville intelligente ainsi qu'un transfert de connaissances, ceci pouvant servir de modèle afin de transformer la mobilité urbaine au Qatar et au-delà du Qatar. La mise à l'essai en circuit fermé des véhicules des navettes et des bus devrait commencer en 2020, et les essais commenceront dès 2021. Le projet sera en vraie grandeur courant 2022, proposant ainsi une vitrine technique sur le futur de la conduite autonome.

Dr Herbert Diess, président de Volkswagen, a déclaré : « Le Project Qatar Mobility va jouer un rôle très important dans notre Strategy Together 2025+. Aborder les défis identifiés dans le cadre de notre vision et concernant la croissance économique, le développement social et la gestion environnementale souligne notre engagement à investir dans la mobilité de la nouvelle génération. Nous allons mettre à l'épreuve les leçons du monde réel et utiliser le projet comme tremplin : pour les générations à venir. »

À l'intérieur de Volkswagen Group, Volkswagen Véhicules Utilitaires (VWCV) a la responsabilité de la conduite autonome, de la mobilité en tant que service (MaaS) et du transport en tant que service (TaaS), du fait que les premiers scénarios d'utilisation sont planifiés dans le secteur commercial. Dans l'avenir, VWCV va par conséquent mettre au point et produire les Special Purpose Vehicles (SPV, véhicules à usage spécial) correspondants, notamment les robo-taxis et robo-fourgons. En dressant les grandes lignes du projet, Dr Thomas Sedran, président du conseil d'administration de VWCV a commenté : « On utilise sur le Bulli de demain le système de conduite autonome en cours de développement par AID, on ajoute le hélage intelligent pour trajets fourni par MOIA et on active les réservations par le biais d'une app : voici le début de l'avenir du transport urbain : mobilité neutre au point de vue CO 2 combinée à la technologie SDS pour une efficacité et une sécurité maximales. De cette manière, c'est toute une société que nous transportons, avec toutes ses exigences en mobilité propre, intelligente et durable. VWCV est en train de devenir un fournisseur de mobilité intégrée. La conduite autonome est la question cruciale pour la transformation de notre activité de base. »

Henrik Henriksson, président-directeur général de Scania fait observer : «Chez Scania, notre objectif est de stimuler le passage au transport durable. Au cours des années à venir, les progrès des technologies et des infrastructures dans les véhicules électriques et autonomes représenteront des catalyseurs fondamentaux dans cette transformation. En ce qui concerne le transport des personnes, le partage à un degré plus élevé est également important et grâce aux progrès accomplis dans le transport autonome, il sera plus simple d'introduire davantage de flexibilité dans le transport partagé par les personnes. Il est passionnant de jouer un rôle dans des projets d'avant-garde comme celui-ci au Qatar. »

M. Mansoor Al Mahmoud, PDG de QIA a commenté ainsi cette annonce : « Pour que nos villes progressent, il nous faut une nouvelle vague d'innovations. Des technologies activées par intelligence artificielle, des transports sans émissions contribueront aux progrès de la mobilité urbaine tout en réduisant la congestion et en améliorant l'efficacité énergétique. »

Le PDG de QIA a ajouté : « Nous sommes fiers que QIA ait été en mesure de créer un partenariat avec Volkswagen afin d'assurer que le Qatar soit à l'avant-garde de ces nouvelles technologies. La mise au point d'une solution intelligente de transport contribuera à transformer le futur de la mobilité urbaine, à la fois chez nous et autour du globe. »

La stratégie d'investissement de QIA repose sur la responsabilité de générer des rendements durables et sur sa capacité à identifier que la valeur à long terme chez une société de premier plan à l'échelle mondiale est un moteur essentiel de notre succès.

En tant que telle, QIA conserve des relations étroites avec ses sociétés d'investissement et s'implique profondément dans leur vision. QIA est un investisseur à long terme chez Volkswagen Group et a deux représentants hautement considérés siégeant à son conseil de surveillance des administrateurs. QIA continue à appuyer la croissance constante du groupe VW, notamment la poursuite de son expansion et la position de leadership qu'il a prise dans l'électrification de masse des véhicules.

À propos de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires :

'Nous transportons le succès'. En tant que marque autonome au sein du groupe Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires (VWCV, Volkswagen Commercial Vehicles) a pour responsabilité la mise au point, la construction et la vente de véhicules utilitaires légers. Ils rassemblent les gammes des Transporter, Caddy et Amarok qui sont produits à Hanovre (Allemagne), Poznań (Pologne), Września (Pologne) et Pacheco (Argentine). Nos véhicules transportent des ouvriers du bâtiment, des familles et des aventuriers, des petits pains, des colis et des planches de surf. Tous les jours ils aident d'innombrables personnes dans le monde entier à faire du bon travail, ils sont utilisés comme ateliers mobiles, et aussi ils conduisent les paramédicaux et la police là où ils sont nécessaires. La marque Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré environ 500 000 véhicules en 2018. Plus de 24 000 employés travaillent sur les sites de la Société autour de la planète, dont environ 15 000 sur le site de Hanovre.

On pourra trouver des informations sur le site de Hanovre à :

https://www.facebook.com/VolkswagenNutzfahrzeugeMeinWerk/

À propos de la marque Scania :

Scania est un prestataire de solutions durables de transport et fait partie du projet explorant les possibilités de transport autonome de personnes dans le contexte des solutions de mobilité à Doha dans le Qatar.

À propos de MOIA :

MOIA, filiale du Volkswagen Group, met au point des services de mobilité et travaille en partenariat avec des villes et des opérateurs locaux de transport en commun. MOIA à l'heure actuelle perfectionne et met en application un système de covoiturage afin d'éviter la circulation automobile individuelle et d'utiliser les infrastructures routières de façon plus efficace. Les villes sont libérées des congestions, des bruits et des émissions. MOIA a commencé son service de bus à la demande dans les villes allemandes de Hanovre et de Hambourg.

À propos d'AID-Autonomous Intelligent Driving :

AID est le centre d'excellence pour le développement de la conduite autonome au niveau 4 dans les environnements urbains pour la totalité du VW Group. Nous mettons ensemble ce qui se fait de mieux dans le monde dans le domaine du logiciel, de la robotique, de l'intelligence artificielle et des talents automobiles pour édifier un système de véhicule autonome capable d'améliorer la vie de millions de personnes. Avec son siège à Munich, l'équipe d'AID a actuellement plus de 260 experts provenant de 47 nations différentes. Pour nous, le futur ne se limite pas à fabriquer des véhicules plus autonomes, car ce sont les gens qu'il faut rendre plus autonomes.

À propos de Qatar Investment Authority (QIA) :

Qatar Investment Authority constitue le fonds souverain d'investissement de l'État du Qatar et c'est un contributeur important de la réalisation de la Vision nationale du Qatar pour 2030. QIA a été fondée en 2005 dans le but de renforcer l'économie du pays grâce à une diversification dans de nouvelles catégories d'actifs. Édifiée sur le patrimoine d'investissements du Qatar remontant à plus de trois décennies, la croissance du portefeuille de placements à long terme de QIA aide à compléter la richesse de l'État du Qatar en ressources naturelles. Avec son siège à Doha et avec une filiale à New York (QIA Advisory), QIA est structurée pour fonctionner aux plus hauts niveaux des investissements mondiaux. QIA est un investisseur de classe mondiale et observe la plus stricte discipline financière et commerciale. QIA possède un palmarès solide d'investissements dans de multiples catégories d'actifs, notamment les valeurs mobilières cotées, l'immobilier, les actifs alternatifs et le capital-investissement sur tous les grands marchés mondiaux. QIA recherche des placements qui soient responsables sur le plan social, économique et écologique, en regardant au-delà des rendements à court terme : QIA poursuit une croissance équilibrée et durable afin de maximiser les rendements à long terme.

