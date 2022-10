"Qi Xiaomo", a humana virtual foi exibida em Wuhan, inaugurando uma nova era do metaverso de telas 3D a olho nu

SHENZHEN, China, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante o feriado do Dia Nacional da China, "Qi Xiaomo", a primeira personagem humana virtual 3D a olho nu criada pela Wuhan Windows Century Media Technology e pela Unilumin, foi apresentada no distrito de Hanyang, na cidade de Wuhan.

A Unilumin havia aplicado o sistema integrado de fluidos de partículas e a tecnologia de captura dinâmica autodesenvolvida (sistema UAction) para concluir todo o processo, desde a definição de personagens, criação de imagens, desenvolvimento de roteiros, até a produção tridimensional e síntese de renderização, obtendo com sucesso uma aparência incrível de "Qi Xiaomo". Com o nome da conotação cultural "Qiyu", ela é a primeira personagem humana virtual do metaverso 3D a olho nu na China. Como embaixadora da divulgação de marketing de marca e cultura local, "Qi Xiaomo" tem grande potencial para promover o desenvolvimento comercial circundante.

Como a maior tela 3D a olho nu em toda a região da China Central, "The Eyes of the Three Towns" tornou-se um novo marco no distrito empresarial. Até o momento, o tópico cresceu em popularidade no microblog e em outras plataformas. Dezenas de blogueiros fizeram upload de vídeos relevantes que foram visualizados dezenas de milhões de vezes.

"Queremos construir um lugar social, elegante e luxuoso no distrito de Hanyang." O presidente do Wuhan Hanyang Investment and Development Group disse que a tela 3D a olho nu (tela comercial de LED UfixII da Unilumin) pode oferecer ao distrito empresarial tradicional um senso de tecnologia completo.

Atualmente, com a popularidade do metaverso, a produção e a promoção de imagens humanas virtuais digitais tornaram-se uma tendência do setor. Espera-se que o setor de metaverso digital tenha uma escala de mercado de mais de 270 bilhões de yuans até 2030.

Com o lançamento do adorável gato e da garota "Qi Xiaomo", a Unilumin continuará a expandir a "família de metaverso humano virtual digital" por meio da atualização contínua da tecnologia de humanos virtuais digitais. No futuro, a Unilumin apresentará mais efeitos visuais maravilhosos e oferecerá ao público um estilo de vida novo e inteligente.

Fundada em 2004, a Unilumin Group Co., Ltd foi listada na Bolsa de Valores de ShenZhen em 2011. A Unilumin estabeleceu centros de P&D na China, no Japão e nos Estados Unidos, ampliando suas redes de vendas e serviços para mais de 160 países.

