¿Quién es el héroe? Jetour X70 PLUS dio la respuesta en Shanghai Auto Show

SHANGHÁI, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/-- Aunque el Jetour X70 Plus de Chery Commercial Vehicle solo le suma el "Plus" al Jetour X70, en realidad es un automóvil casi totalmente nuevo, con un novedoso conjunto de paneles en la carrocería y una apariencia de gama mucho más alta.

Su impresionante rejilla, sus ruedas grandes (con una distancia entre ejes ultralarga de 2.745 mm), su carrocería sobredimensionada de 4.749/1.900/1.720 mm, la posibilidad de 5, 6 o 7 asientos, los faros LED y cuatro luces LED diurnas alineadas en sentido vertical y el diseño de sus luces traseras de costado a costado componen la extraordinaria apariencia del X70 PLUS. Es deportivo y a la vez lujoso.

Cuenta con pantalla dual inteligente LCD de 10,25 pulgadas y panel táctil para operar el aire acondicionado. Las opciones de motor 1,5 turbo de 156 hp y 230 Nm (6MT/6DCT) o 1,6 turbo de 197 hp y 290 Nm (7DCT) forjan un corazón poderoso.

El X70 Plus permitirá que más personas experimenten un viaje más cómodo y libre.

Jetour sigue realizando el evento "¿Quién es su héroe?" en su página oficial en Facebook. Los fanáticos pueden compartir su historia con Jetour y con muchos otros seguidores de la marca. Además, en la página de Jetour en Facebook se publicarán noticias sobre la feria Shanghai Auto y presentaciones en vivo de Jetour. Jetour invitará a influenciadores de redes sociales y a gerentes nacionales destacados de diferentes países a ofrecer una increíble serie de presentaciones en vivo sobre Jetour.

La marca Jetour se enfoca en viajes y otros, y está comprometida a ofrecerles a más familias alrededor del mundo soluciones automotrices más razonables mediante productos con apariencia atractiva, amplios espacios, múltiples funciones e inteligencia. ¿Quién es el héroe? Jetour X70 Plus le dio la respuesta a los fanáticos en Shanghai Auto Show.

