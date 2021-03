„Reaper of Death" dominiert das neueste Sammlermünzenangebot der Royal Canadian Mint und feiert ein fulminantes Debüt

OTTAWA, Ontario, 3. März 2021 /PRNewswire/ -- Der Thanatotheristes degrootorum, griechisch für „Reaper of Death", ist ein faszinierender Fund für Kanada: die erste neue Tyrannosaurierart, die seit über 50 Jahren im Land entdeckt wurde. Der Paläokünstler Julius Csotonyi, der das furchterregende prähistorische Tier als Erster illustrierte, entwarf das Rückseitendesign dieser neuen Münze aus 99,99 % reinem Silber, um diese einzigartige Ergänzung der weltberühmten Dinosaurierfossiliensammlung des Royal Tyrrell Museum of Paleontology für immer zu bewahren. Csotonyi hat die Formation, in der die fossilen Fragmente gefunden wurden, akribisch nachgebaut.