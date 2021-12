"Recebo muito bem a ideia do "Aspire Fellows Meet Other Sports", disse Arsene Wenger no Aspire Academy Global Summit

"Primeiramente, recebo muito bem a ideia do "Aspire Fellows Meet Other Sports" (Membros da Aspire conhecem outros esportes), porque acredito que existam muitos pontos que podem ser transferidos de um esporte para outro, e o que todos temos em comum em nossos trabalhos é o fato de influenciarmos a vida das pessoas de forma positiva", afirmou o francês.

"O manager é um observador que pode detectar os pontos fortes de um novato que pode não estar ciente de suas qualidades. Aqui, a qualidade da observação é muito importante para um treinador", acrescentou Wenger.

"É importante para um manager conhecer a mentalidade de um jovem jogador. Uma boa combinação de inteligência e motivação é importante para moldar suas carreiras", concluiu o professor Wenger.

O encontro foi aberto com um discurso de Valter Di Salvo, diretor de Desempenho de Futebol e Ciência da Aspire Academy.

"Em termos de compartilhamento de conhecimento, é um encontro inovador. Gostaríamos de estabelecer um diálogo e entender a abordagem de treinamento dos outros esportes para que possamos aprender com eles", disse Di Salvo, que também é o diretor executivo do Aspire in the World Fellows Program e do Aspire Academy Global Summit.

O objetivo do encontro foi aprofundar a metodologia de treinamento e coaching no basquete, vôlei e atletismo.

"Participei do coaching com uma mentalidade diferente, como se estivesse começando do zero", disse o técnico da equipe de vôlei feminino dos EUA Karch Kiraly, que levou os EUA à sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 entre julho e agosto deste ano.

Entre os outros palestrantes do encontro, Ashton Eaton, decatleta americano aposentado e bicampeão olímpico, Barry Fudge, ex-chefe da equipe britânica de atletismo endurance, Lorena Torres, especialista em basquete, e Luis Scola, ex-astro do basquete argentino, acrescentaram muitos insights de suas respectivas ricas carreiras durante os três painéis de discussão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1702350/Aspire_Academy_Tim_Cahill.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1702351/Aspire_Academy_Di_Salvo.jpg

FONTE Aspire Academy

