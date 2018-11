„Reisen mit Gaudi"- Ausstellung wird im Rahmen der Chengdu Creativity & Design Week eröffnet - Gaudi-Erlebnishotel in Chengdu, China geplant

CHENGDU, China, 9. November 2018 /PRNewswire/ -- Die 5. Chengdu Creativity & Design Week findet vom 9. bis 12. November 2018 im Chengdu Century City New International C&E Center in China statt. Über 1.000 kreative Design-Unternehmen aus 30 Ländern und Regionen, darunter Deutschland, VK, Italien, Dänemark, Israel, Kanada, Japan, die Republik Korea, Pakistan, Hongkong, Macao und Taiwan, werden an dieser Veranstaltung teilnehmen und mehr als 23.000 nach den großartigen Ideen der Designer geschaffene Werke ausstellen.