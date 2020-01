„Reverend Moon: ein 100-jähriges Friedensvermächtnis"

NEW YORK, 24. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Mitglieder der Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung (umgangssprachlich als „Vereinigungskirche" bekannt) gedenken des 100. Geburtstages ihres verstorbenen Gründers, Reverend Sun Myung Moon, und feiern den 77. Geburtstag seiner Ehefrau Dr. Hak Ja Han Moon. Am 25. Januar werden in allen 50 Staaten der USA Feierlichkeiten sowie fünf große regionale Zusammenkünfte abgehalten. Zusätzlich finden in der Woche vom 2. bis 8. Februar internationale Veranstaltungen und Festivitäten in Reverend Moons Heimatland Korea statt. Glaubensführer sowie ehemalige und aktuelle Staatsoberhäupte werden auf dem Weltgipfel 2020 der Föderation für universellen Frieden anwesend sein, Reverend Moons Hundertjahrfeier beiwohnen sowie eine Ehesegnungszeremonie im Kintex International Exhibition Center in Seoul bezeugen. Weitere Informationen zu den in den USA stattfindenden Veranstaltungen finden Sie unter aclc.info/revmoon100 .