Программа RevitaLash® Cosmetics повышает осведомленность о раке молочной железы

RevitaLash® Cosmetics выступает за повышение осведомленности о раке молочной железы, проведение исследований и оказание поддержки по всему миру в рамках программы Pink Program 2022 года

Целеустремленный лидер в области ухода за ресницами и бровями расширяет свои круглогодичные усилия по повышению осведомленности о раке молочной железы по всему миру

RevitaLash® Cosmetics Champions Breast Cancer Awareness, Research, and Support Worldwide with 2022 Pink Program Announcement

ВЕНТУРА (шт. Калифорния, США), 5 октября 2022 г. /PRNewswire / -- Компания RevitaLash® Cosmetics с гордостью объявляет о проведении в 2022 году очередной программы Pink Program. В поддержку месяца повышения осведомленности о раке молочной железы компания RevitaLash® Cosmetics запускает новые и поддерживает существующие инициативы, включая ограниченную серию продуктов для помощи в финансировании лечения рака молочной железы в Эфиопии, а также международные благотворительные взносы.

История компании RevitaLash® Cosmetics, являющейся лидером и создателем передовых средств для ухода за ресницами, бровями и волосами, началась с подарка мужа любимой жене, страдающей раком молочной железы. Сегодня компания, возглавляемая ее основателем и генеральным директором, доктором медицины г-ном Майклом Бринкенхоффом (Michael Brinkenhoff), продолжает уважать наследие покойной жены д-ра Бринкенхоффа и соучредителя компании RevitaLash® Cosmetics Гейл Бринкенхофф, у которой в возрасте 32 лет был диагностирован метастатический рак молочной железы. Команда стремится расширить круг любви и поддержки всем, кто страдает этим заболеванием, в рамках своей ежегодной программы Pink Program.

В 2022 году программа Pink Program уделяет основное внимание поддержке инициативы по борьбе с раком молочной железы в Эфиопии «Город надежды», направленной на проведение скрининга и лечения рака молочной железы среди женщин Эфиопии — региона с самыми высокими показателями смертности в мире в настоящее время. Эта инициатива поможет финансировать экспериментальную программу обучения медсестер для подготовки 20–30 медсестер, которые смогут научить других медсестер, что должно привести к масштабированию и расширению программы в 12 странах Африки к югу от Сахары и в конечном итоге охватить около 360 медсестер. Также эта инициатива коснется развития потенциала в области патологии с целью улучшения диагностики и лечения рака молочной железы путем подготовки техников и лаборантов по обработке и анализу тканей, а также путем укрепления методов лечения рака молочной железы в больнице города Ауаса (Эфиопия), обслуживающей 23 миллиона человек.

«Благодаря расширению программы Pink Program в этом году нам выпала честь и возможность усилить свое влияние более, чем когда-либо ранее. Как одному из мировых брендов, представленному более чем в 70 странах, нам жизненно важно помочь изменить состояние дел с раком молочной железы в Эфиопии — что окажет влияние на весь мир, — заявила вице-президент по благотворительности и старшая дочь Гейл Бринкенхофф Дариэль Сидни. — Семья RevitaLash Cosmetics, движимая целью, особенно близкой нашим сердцам, заинтересована в непосредственном улучшении жизни тех, кто сталкивается с тяжелым диагнозом, и, в конечном итоге, в искоренении рака молочной железы. Объединив усилия с невероятными организациями, такими как «Город надежды», мы можем вместе работать над воплощением в жизнь нашего общего видения мира без рака молочной железы».

Ради такой цели в этом году с 1 сентября по 31 октября 2022 года отмеченная наградами продукция будет представлена в премиальных, праздничных розовых упаковках. За каждый проданный продукт в розовой упаковке RevitaLash® Advanced (3,5 мл/2,0 мл) или RevitaBrow® Advanced (3,0 мл) компания пожертвует 2 долл. США на проведение ежегодного симпозиума по борьбе с раком молочной железы «Город надежды» и в другие фонды по борьбе с раком молочной железы по всему миру в размере до 140 000 долл. США.

«Город надежды» — одна из крупнейших в США организаций, занимающихся лечением и исследованием онкологических заболеваний.

Предложения этой ограниченной серии доступны в отдельных спа-салонах, салонах красоты и специализированных розничных магазинах, а также онлайн на сайте revitalash.com начиная с 1 сентября.

Информация о бренде RevitaLash ® Cosmetics

Бренд RevitaLash® Cosmetics является одним из мировых лидеров в разработке современной декоративной косметики для ресниц, бровей и волос. Запущенная в 2006 году коллекция включает отмеченный международными наградами кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, которые предлагаются в косметических кабинетах, спа-салонах, салонах красоты и специализированных розничных магазинах в более чем 70 странах. Бренд RevitaLash Cosmetics поддерживает некоммерческие инициативы по борьбе с раком молочной железы и жертвует часть средств на реализацию научно-исследовательских и образовательных проектов, внося свой вклад в усилия в этом направлении на протяжении всего года, а не только в октябре. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.revitalash.com. [Продукты RevitaLash® Advanced не продаются в Калифорнии]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1913564/RL_BCA.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

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