Emergence 2021, de eerste 24-uurs Global Venture Investor Conference ter wereld, gaat op vrijdag 5 maart 2021 van start

Het evenement wordt georganiseerd door Wholesale Investor, een toonaangevend particulier investeringsplatform in Australië

Meer dan 100 snel-opkomende bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal en strategische kansen nemen deel aan het evenement

Naar verwachting zullen meer dan 10.000 afgevaardigden het evenement bijwonen, aangezien het wereldwijd live wordt gestreamd

Wereldwijd erkende keynotesprekers zullen individueel en in paneldiscussies de nieuwste investeringstrends belichten

Emergence 2021 vertegenwoordigt een echte wereldprimeur, de eerste keer dat een venture-investor-conferentie 24 uur lang virtueel wordt gestreamd en 'de zon volgt' voor de wereldwijde investeringsgemeenschap

SYDNEY, 26 februari 2021 / PRNewswire/ -- 's Werelds eerste 24-uurs Global Venture Investor Conference, Emergence 2021, gaat op vrijdag 5 maart 2021 van start. Het toonaangevende particuliere investeringsplatform Wholesale Investor organiseert het evenement en opkomende groeibedrijven uit de hele wereld virtueel presenteren. Emergence 2021 zal virtueel 24 uur lang worden gestreamd, beginnend in Sydney, Australië en de zon volgend, over de hele wereld.

Meer dan 100 snel-opkomende bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal en strategische kansen zullen aan het evenement deelnemen, en naar verwachting zullen meer dan 10.000 afgevaardigden het evenement bijwonen, aangezien het wereldwijd live wordt gestreamd. Bedrijven geven presentaties aan een wereldwijd netwerk van vermogende, professionele en family office-investeerders en CEO's. Deelnemende industrie wordt vertegenwoordigd door regeringen, bedrijven en professionele dienstverleners.

Emergence 2021-sessies zijn onder meer keynotes en paneldiscussies over de nieuwste investeringstrends in AI, Fintech, Genomics, Life Sciences, Renewable Energy, Blockchain, Cybersecurity, ESG, STEM en Deeptech, van gerenommeerde Venture Investors.

Deze wereldprimeur is tot stand gekomen als reactie op de wereldwijde pandemie van de afgelopen 12 maanden, waardoor bedrijven en investeerders werden gedwongen snel vertrouwd te raken met het gebruik van videoconferenties. Deze uitdaging is al snel een kans geworden om bedrijven zonder te reizen wereldwijde toegang tot investeerders te bieden.

Sprekers bij Emergence zijn onder meer Angel Investor Jason Calacanis, QLD Government Deputy Director-General Sarah Pearson, Leonie Hill Capital TMT Sector Head Wee Meng Thoo, Managing Partner van Vickers Ventures Jeff Chi, serieel ondernemer en snelgroeiende CEO Rishi Khanna, UVCA Executive Director Olga Afanasyeva en andere invloedrijke sprekers en panelleden uit een breed scala van sectoren.

Emergence 2021 wordt met trots ondersteund door wereldwijde partners en sponsors, waaronder Kaspersky, Flanders Trade and Investment, InvestHK, Investec, BMYG, CRIISP, Queensland Government, Enterprise Singapore, NZTE en Polish Investment and Trade Agency.

Wholesale Investor CEO en Managing Director Steve Torso zei:

"Het lanceren van een wereldprimeur is echt een gedenkwaardige uitdaging en prestatie en we kunnen niet trotser zijn om Emergence 2021 naar de wereldwijde investeringsgemeenschap te brengen. Ons team erkent deze kans en heeft onvermoeibaar gewerkt om te coördineren over wereldwijde tijdzones en met presentatoren om 's werelds eerste wereldwijde conferentie voor risicovolle investeringen te coördineren.

De missie van Wholesale Investor is om platforms, partners en technologie te gebruiken om venture-investeerders en opkomende groeibedrijven van over de hele wereld samen te brengen. Emergence brengt de leiders en innovators samen die de bedrijven van morgen leiden. COVID-19 heeft die missie versneld door ons in staat te stellen de wereldwijde innovatie- en investeringsgemeenschap onder de aandacht te brengen.

Bovendien zal het gebruik van Brella's evenementensoftware en AI-Matchmaking-functie van de evenement-app het netwerken en het maken van deals vergemakkelijken. Brella gebruikt AI-Matchmaking om relevante verbindingen te leggen tussen bedrijven en investeerders en CRIISP om het maken van deals te vergemakkelijken. Alles wat we hebben gedaan is om de wrijving uit het proces van ontdekking, overweging en transacties te halen. "

Meld u aan voor deelname via https://www.emergence2021.com

Wholesale Investor

Wholesale Investor is het toonaangevende investeringsplatform dat innovatieve, opkomende bedrijven die kapitaal willen aantrekken in contact brengt met een actief, betrokken en groeiend ecosysteem van meer dan 29.400 vermogende en professionele investeerders, fondsbeheerders, family offices, PE- en VC-bedrijven, en overheidsinstanties. Ga voor meer informatie naar: www.wholesaleinvestor.com.au

