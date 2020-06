's Werelds grootste kunstveiling voor Covid-steun zal sluiten met een toespraak door een Bitcoin-pionier

Brock Pierce zal op 27 juni live spreken op ArtandCo.net, op het moment dat het aantal geïnfecteerd personen wereldwijd 10 miljoen bereikt

LONDEN, 29 juni 2020 /PRNewswire/ -- Art&Co, 's werelds grootste online kunstveiling ter ondersteuning van goede doelen die de strijd tegen de vijf D's van het Covid-19-virus aangaan: Death (overlijden), Disease (ziekte), Depression (depressie), Domestic violence (huiselijk geweld) en het Disproportionate effect (onevenredig effect) dat het heeft op etnische minderheden, zal vandaag afgesloten worden met een toespraak door de pionier in cryptovaluta, Brock Pierce. Hij zal spreken over filantropie en kunst als inbare investeringen. Fineqia International Inc. ("de onderneming" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is een van de oprichtende partners van Art&Co.

Pierce is een ondernemer en durfkapitalist met een uitgebreide staat van dienst op het gebied van het oprichten, adviseren en investeren in ontwrichtende bedrijven. Een bekende filantroop, en eveneens een gecrediteerd pionier in de markt voor digitale valuta en medeoprichter van Blockchain Capital, de EOS-alliantie en Tether.

255 kunstwerken worden geveild door Art&Co. aan bieders van over de hele wereld. De opbrengst wordt verdeeld over zeven geregistreerde goede doelen en 46 kunstenaars die samen zijn gekomen in de strijd tegen Covid-19. Volgens de World Health Organization zijn er wereldwijd bijna 10 miljoen infecties vastgesteld en bijna een half miljoen doden. De Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, India en het Verenigd Koninkrijk zijn de landen die het meest getroffen zijn.

"Covid is duidelijk een wereldwijd gevaar," aldus Brock Pierce, oprichter van de Integro Foundation, een organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in Puerto Rico. "Er is geen beter moment dan nu om dit gevaar te bestrijden"

Pierce zal op zaterdag 27 juni live online zijn op ArtandCo.net/Live (17:00 uur VK/12:00 NY-tijd). De veiling eindigt om 19:00 VK/14:00 NY-tijd.

"Brock heeft een talent om in een vroeg stadium mogelijkheden te ontdekken," zei Bundeep Singh Rangar, oprichter van Art&Co. en CEO van Fineqia. "Hij zal live on screen zijn selectie bekendmaken uit de werken van opkomende kunstenaars in de collectie."

De opbrengst van het Art&Co.-project van InsurAid zal worden verdeeld onder de kunstenaars en zeven geregistreerde goede doelen: ICU Steps (https://www.icusteps.org/), The Care Workers Charity (https://www.thecareworkerscharity.org.uk/), Khalsa Aid International (https://www.khalsaaid.org/), Race on the Agenda (ROTA) (https://www.rota.org.uk/), Painting Our World in Silver (http://www.silvercharity.org/), Solace Women's Aid (https://www.solacewomensaid.org/) en Za Teb ("For You") (https://zateb.org/). De goede doelen zijn ingenomen met het Art&Co.-initiatief van de InsurAid-eenheid van PremFina, omdat de bijdragen zijn opgedroogd als gevolg van de lockdown.

Onder de aandeelhouders van het in Londen gevestigde insurtech-bedrijf PremFina bevinden zich o.a. de wereldwijde investeerders Rakuten Capital, de investeringstak van Rakuten in Japan, Draper Esprit Plc in het Verenigd Koninkrijk, ondersteund door de Silicon Valley-miljardair Tim Draper, Thomvest Ventures, de durfkapitaal-onderneming van de Canadese Peter Thomson, wiens familie bekend is vanwege het gelijknamige bedrijf Thomson Reuters Corp., Emery Capital, Talis Capital en de oprichter en CEO van het bedrijf.

Over Art&Co. (www.artandco.net)

Art&Co. is 's werelds grootste online kunstveiling om te helpen met de directe en de lange termijn effecten van COVID-19, inclusief ziekte, de geestelijke gezondheid en huiselijk geweld.

Over Fineqia International Inc. (www.fineqia.com)

Fineqia International Inc.is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), de VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). Fineqia International schetst de corporate governance, cultuur, processen en relaties van de onderneming, krachtens welke de onderneming en haar dochterondernemingen worden gecontroleerd, geleid en bestuurd. Het houdt toezicht op en zorgt voor het algehele succes, de planning en groei van de onderneming en al haar dochterondernemingen en investeringen, inclusief degenen die blockchain-technologieën propageren. Ga voor meer informatie naar: https://investors.fineqia.com/news.

Over InsurAid (insuraid.co.uk)

InsurAid is een PremFina-bedrijf opgezet om zakelijke en persoonlijke donaties aan te moedigen ter ondersteuning van slachtoffers van humanitaire rampen, crises op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. InsurAid richt zich op gebeurtenissen waarvoor een verzekering zelden of niet beschikbaar is.

Over PremFina Ltd (www.premfina.com)

PremFina Ltd is een premium financieringsmaatschappij, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dat financiële inclusie bevordert door de betaling van verzekeringspremies in termijnen mogelijk te maken. Het biedt verzekeringsmakelaars financieringslijnen en maakt ook door makelaars gefinancierde en gemerkte kredietovereenkomsten mogelijk via zijn Software-as-a-Service (SaaS)-filiaal IXL PremFina Ltd. Met PremFina verkrijgen makelaars meer winst, meer autonomie en de mogelijkheid om de levenslange waarde van hun klanten te verhogen en aanvullende producten te verkopen. De aandeelhouders van PremFina bestaan uit wereldwijde investeerders Rakuten Capital, Draper Esprit Plc, Thomvest Ventures, Emery Capital, Rubicon Venture Capital, Talis Capital en de oprichter en CEO van het bedrijf.

