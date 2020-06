's Werelds grootste online kunstveiling nu inclusief het goede doel voor zwarte, Aziatische en andere etnische minderheden

Art&Co. heeft Race on the Agenda (ROTA) als zevende goede doel opgenomen

LONDEN, 18 juni 2020 /PRNewswire/ -- Art&Co., 's werelds grootste online kunstveiling ter ondersteuning van goede doelen die zich richten op het helpen van personen die te maken hebben met ziekte, depressie en huiselijk geweld als gevolg van Covid-19, heeft Race on the Agenda (ROTA) aan haar lijst met goede doelen toegevoegd. ROTA is het zevende goede doel voor de kunstveiling die de onevenredige gevolgen benadrukt van het coronavirus op Britse gemeenschappen met zwarte, Aziatische en andere etnische minderheden (BAME). Fineqia International Inc. (de "Onderneming" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) is een van de oprichtende partners van Art&Co.

Het overlijdensrisico als gevolg van Covid-19 is meer dan vier keer zo hoog voor personen met een zwarte etniciteit dan voor personen met een witte etniciteit, na correctie voor leeftijden. De kans dat BAME-populaties in Engeland en Wales komen te overlijden als gevolg van Covid-19 is twee keer zo groot in vergelijking met de rest van de bevolking. Voor gezondheidswerkers zijn de statistieken bijzonder grimmig. Terwijl een op de vijf gezondheidswerkers afkomstig is uit de BAME-populatie, is het aantal dat komt te overlijden vastgesteld op 60%. Onder artsen is 90% van de overleden personen afkomstig uit de BAME-populatie, tweemaal zo groot onder medisch personeel. *

"Dit is een dodelijk bewijs van de bestaande sociaaleconomische ongelijkheden die bestaan in de Britse samenleving," aldus Andy Gregg, CEO van ROTA. "De cijfers geven de trieste realiteit weer en de afgelopen vijfendertig jaar hebben we geprobeerd om deze situatie te corrigeren. Het is de hoogste tijd voor echte veranderingen."

ROTA heeft geprobeerd om te benadrukken hoeveel BAME-doden er zijn als gevolg van het coronavirus, nu raciale ongelijkheid benadrukt wordt tijdens de Black Lives Matter (BLM)-protesten in de VS en elders in de wereld.

"Racisme bestaat nog steeds omdat de meerderheid van de mensen hun systemen blijven handhaven, op elk niveau, aldus Sola Olulode, een Brits-Nigeriaanse kunstenaar die deelneemt aan Art&Co. "Het heeft te maken met het afgewezen worden voor een baan, het op straat aangehouden en gefouilleerd worden, het uitblijven van financiering, en land uitgezet worden."

Meer dan 260 kunstwerken worden door Art&Co. geveild aan bieders over de hele wereld. De opbrengst zal worden gedeeld onder de zeven geregistreerde goede doelen en de 42 kunstenaars die zich verenigd hebben in de strijd tegen de vier D's van het Covid-19-virus: disease (ziekte), depression (depressie), domestic violence (huiselijk geweld) en het disproportionate effect (onevenredig effect) op zwarte en etnische minderheden.

Onder de bekende kunstenaars Picasso, Dali, Warhol, en Koons die tijdens Art&Co. vertegenwoordigd zijn, bevindt zich Olulode, een opkomende kunstenaar die een van de finalisten was voor de 2018 Evening Standard Art Prize. Olulode is een pleitbezorger van de rechten van de BAME-populatie en is op de veilingsite vertegenwoordigd met meer dan twaalf kunstwerken. Haar werk verkent de persoonlijke en collectieve ervaringen van de gemeenschappen.

"Zwarte kunstenaars hebben gestreden voor representatie binnen de kunstwereld," voegde Olulode toe. "We moeten een diepgaand gesprek voeren over de reden hiervoor en hoe we dit kunnen veranderen."

"ROTA vertegenwoordigt de verandering die zo nodig is en we zijn er trots op dat we hun inspanningen kunnen ondersteunen," aldus Bundeep Singh Rangar, oprichter van Art&Co. en CEO van Fineqia. "We hebben er ook voor gezorgd dat Art&Co. een echt mozaïek is van de Britse bevolking in z'n geheel, waarbij 80% van de kunstenaars Brits is en 20% uit het buitenland afkomstig is."

Internationale kunstenaars komen onder meer uit Australië, Bulgarije, Canada, Tsjechische Republiek, India, Italië, Letland, Litouwen, Nigeria, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Slowakije, Spanje en de Verenigde Staten. De jongste kunstenaar is 26 jaar oud en afgestudeerd aan de Royal College of Art en winnaar van de Hine Award for Painting; de oudste kunstenaar is 65 jaar oud, een Amerikaanse kunstenaar uit New York.

Art&Co. wordt ondersteund door PremFina's InsurAid. De veiling is verlengd tot 27 juni om het ongelijke effect van Covid-19 op BAME-gemeenschappen te benadrukken en om ervoor te zorgen dat de veiling ROTA beter kan ondersteunen. De opbrengst van het Art&Co.-project van InsurAid zal verdeeld worden onder de werkloze kunstenaars, voor hun kunstwerken, en de zeven geregistreerde goede doelen: ICU Steps, The Care Workers Charity, Khalsa Aid International, Painting Our World In Silver, ROTA, Solace Women's Aid en Za Teb.

Over Art&Co.

Art&Co. is 's werelds grootste online kunstveiling om te helpen met de directe en de langetermijneffecten van COVID-19, inclusief ziekte, geestelijke gezondheid en huiselijk geweld.

Over ROTA

Race on the Agenda (ROTA) is een BAME-geleide organisatie voor sociaal beleid, gevestigd in Londen, dat zich richt op kwesties die van invloed zijn op gemeenschappen met zwarte, Aziatische en andere etnische minderheden. Al het werk van ROTA is gebaseerd op het principe dat degenen die te maken hebben met ongelijkheid het centrale punt zouden moeten zijn voor de oplossingen die deze ongelijkheid aanpakken. Ons beleid richt zich met name op gezondheid, onderwijs en strafrecht en wordt gevormd door de ervaringen van BAME-gemeenschappen en hun organisaties.

OVER FINEQIA INTERNATIONAL INC.

Fineqia International Inc.is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), de VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). Fineqia International schetst de corporate governance, cultuur, processen en relaties van de onderneming, krachtens welke de onderneming en haar dochterondernemingen worden gecontroleerd, geleid en bestuurd. Het houdt toezicht op en zorgt voor het algehele succes, de planning en groei van de onderneming en al haar dochterondernemingen en investeringen, inclusief degenen die blockchain-technologieën propageren. Ga voor meer informatie naar: https://investors.fineqia.com/news.

Over PremFina Ltd

PremFina Ltd is een premium financieringsmaatschappij, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dat financiële inclusie bevordert door de betaling van verzekeringspremies in termijnen mogelijk te maken. Het biedt verzekeringsmakelaars financieringslijnen en maakt ook door makelaars gefinancierde en gemerkte kredietovereenkomsten mogelijk via zijn Software-as-a-Service (SaaS)-filiaal IXL PremFina Ltd. Met PremFina verkrijgen makelaars meer winst, meer autonomie en de mogelijkheid om de levenslange waarde van hun klanten te verhogen en aanvullende producten te verkopen. De aandeelhouders van PremFina bestaan uit wereldwijde investeerders Rakuten Capital, Draper Esprit Plc, Thomvest Ventures, Emery Capital, Rubicon Venture Capital, Talis Capital en de oprichter en CEO van het bedrijf.

Over InsurAid

InsurAid is een PremFina-bedrijf opgezet om zakelijke en persoonlijke donaties aan te moedigen ter ondersteuning van slachtoffers van humanitaire rampen, crises op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. InsurAid richt zich op gebeurtenissen waarvoor een verzekering zelden of niet beschikbaar is.

Contacten: Megan Punter, Marketingmedewerker, [email protected], Tel: +44 7956 834 977; JPR Media Group, Jessica Patterson, [email protected], Tel +44 7950 977 765

