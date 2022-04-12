«САД В ОТЕЛЕ» PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY, SINGAPORE ВНЕДРЯЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Компания демонстрирует долгосрочную приверженность принципам устойчивого развития и развития бизнеса и активно внедряет экологически чистые методы в различных областях своей деятельности. В 2020 году компания использовала «восстанавливающий» подход для совершенствования существующих активов, вместо того чтобы снести и реконструировать здания во время преобразования отеля, которое обошлось ей в 45 млн сингапурских долларов. Это позволило сохранить легендарную конструкцию, спроектированную архитектором John Portman, и предотвратить выделение более 51 300 метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно вырубке 8,7 млн деревьев.

Энергетический и водный менеджмент — для повышения эффективности управления энергопотреблением в номерах и зонах общего пользования установлены датчики движения, которые обеспечивают отключение света и кондиционеров в случае отсутствия гостей. Кроме того, недавно в отеле было установлено 210 солнечных панелей, вырабатывающих более 350 кВт·ч электроэнергии в день — этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 540 типичных домохозяйств в Сингапуре на день. В настоящее время общее энергопотребление сокращено на 1,4%. При предполагаемом 25-летнем сроке службы солнечные батареи, по прогнозам, позволят сэкономить 450 000 сингапурских долларов, что может помочь в финансировании других проектов в области устойчивого развития. Кроме того, в отеле установлены душевые головки с небольшим напором, которые снижают расход воды с 27 до 9 литров в минуту.

Утилизация пластиковых отходов — система фильтрации воды в помещениях устранила потребность в бутилированной воде, а значит и углеродное воздействие производства и последующей переработки отходов более чем 360 тысяч пластиковых бутылок в год. Одноразовые трубочки, контейнеры и столовые приборы, используемые для упаковки еды навынос, в настоящее время заменены на биоразлагаемые альтернативы.

Утилизация пищевых отходов — более эффективное планирование питания на несколько месяцев вперед помогает сократить количество пищевых отходов в отеле почти на 72%. Отель всегда старается предлагать сезонную зелень, чтобы использовать овощи, выращенные на собственной ферме или, по крайней мере, местными поставщиками.

Пищевые отходы часто перерабатываются, а все части продукта используются по максимуму. Например, в ресторане отеля Peppermint шеф-повара используют говядину, оставшуюся от других блюд, для приготовления пасты с рваной говядиной. Ещё одним перерабатываемым ингредиентом в отеле стала арбузная корочка, белая часть которой используется для приготовления блюд в технике cтир-фрай. Кроме того, недавно в отеле были установлены энергоэффективные утилизаторы, которые экологично перерабатывают пищевые отходы в жидкость, безопасную для сточных труб.

Городская ферма — на территории находится одна из крупнейших городских ферм в центральном деловом районе с более чем 60 сортами овощей, трав и съедобных цветов, что составляет основу концепции «с фермы на стол», принятой в ресторанах, барах и спа-салоне отеля. Использованные кофейные бобы перерабатываются и используются в качестве компоста на городской ферме.

На сегодняшний день отель PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore был удостоен серебряной премии World Travel Mart World Responsible Tourism Awards 2021 в категории Сокращение пластиковых отходов в окружающей среде «Reducing Plastic Waste in the Environment», а также получил награду «Best Sustainable Hotel Award 2021» в рамках Savour BlackBookAsia Awards 2021.

Генеральный директор PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore Melvin Lim заявил следующее: «По мере роста проблемы изменения климата и осознания влияния бизнеса на окружающую среду также принимаются меры, которые оказывают положительное воздействие в этой сфере. Ответственность за устойчивое развитие лежит на всех, а внедрение экологических инноваций является основой экологических ценностей нашего отеля. Устойчивое развитие — это лучшее, что мы можем сделать для планеты, и наши гости всё чаще требуют от нас такой степени ответственности».

Информацию об экологических инициативах отеля PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore's Green Innovations and Initiatives можно скачать по этой ссылке.

Клубная атмосфера

Мы приглашаем всех туристов, путешествующих по программе green travellers, получить 30% скидку на проживание в будние дни в наших клубных номерах COLLECTION Club. Из этих номеров, расположенных на верхних этажах отеля, открывается захватывающий вид на оживленный город или залив Марина-Бэй. Забронируйте номер на сайте https://panpacific.co/3pCJ711.

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Здесь можно ознакомиться с «Подборкой разнообразных фактов».

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1793959/PRSMB_Solar_Panels__updated.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1582998/PARKROYAL_COLLECTION_Marina_Bay_Logo.jpg

SOURCE PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore