"San Gabán+ Chaglla" Energía Hidroeléctrica Verde, Beneficios Significativos

Practicar y promover la protección ecológica y el desarrollo verde es la base fundamental para el desarrollo a largo plazo de CTG (China Three Gorges Corporation). CTG (China Three Gorges Corporation) siempre persiste el concepto de desarrollo verde, respectando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, promoviendo la construcción y gestión de proyectos verdes y con bajas emisiones de carbono, y fortaleciendo la cooperación en la adecuación del medio ambiente ecológico, conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, con el fin de dar un nuevo impulso a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 y también traer nuevas oportunidades para el desarrollo ecológico del lugar donde se ubica del proyecto.

En julio de 2016, Global HydroPower, Empresa Eléctrica de San Gabán y el Ministerio de Energía y Minas de Perú firmaron un acuerdo de cooperación empresarial sobre el Proyecto Hidroeléctrico San Gabán III (en adelante, el Proyecto San Gabán), se ha convertido en el único proyecto hidroeléctrico en la lista del segundo lote de proyectos de cosecha temprana en la cooperación de capacidad China-Perú. La capacidad instalada del proyecto es de 209,3 MW y la generación de energía anual promedio es de 1,252 mil millones de kWh. Calculado según la electricidad equivalente producida por la energía térmica, cada año la central hidroeléctrica puede ahorrar 159.000 toneladas de carbón estándar y reducir 338.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. En agosto de 2017, HEGC (Hubei Energy Group Co., Ltd.), el Fondo ACE de CTGI (China Three Gorges International Corporation), CNIC CORPORATION LIMITED y Odebrecht firmaron el "Acuerdo de Adquisición de Acciones" de la Empresa de Proyectos Hidroeléctricos Chaglla de Perú, con lo cual la puesta en servicio de la Central Hidroeléctrica Chaglla puede reducir 800 mil a 1 millón de toneladas de emisiones de dióxido de carbono cada año. Las dos centrales hidroeléctricas invertidas y operadas por CTG (China Three Gorges Corporation) en Perú han jugado un papel importante en la optimización de la estructura de energía y la estructura de poder de la red eléctrica de Perú, reduciendo las emisiones de gases de escape y residuos de desechos, lo cual ha traído significativos beneficios.

Estricta gestión y aumento de la conciencia de prevención de riesgos

El proyecto San Gabán comenzó a construirse en septiembre de 2017. Desde el inicio de la construcción, el departamento de proyectos ha establecido un sólido sistema de gestión ambiental y ha elaborado "Reglamento para la Inspección de Seguridad y Protección Ambiental de la Central Hidroeléctrica San Gabán de Perú", "Reglamento para la Valoración de Seguridad y Protección Ambiental de la Central Hidroeléctrica San Gabán de Perú", "Reglamento para Premio y Penalidad de Seguridad y Protección Ambiental de la Central Hidroeléctrica San Gabán de Perú", "Reglamento para la Gestión Ambiental de la Central Hidroeléctrica San Gabán de Perú" y muchos otros regímenes de gestión. Además, la empresa ha definido las metas de trabajo y planes de monitoreo. A través de capacitación diaria y supervisión e inspección, se ha concretado el sistema de garantía plenamente y se ha mejorado la conciencia sobre la prevención de riesgos ambientales.

Elevar los estándares y fortalecer el reciclaje de recursos

Sobre el proyecto San Gabán se ha elaborado el informe de evaluación ambiental, obedeciendo estrictamente las cláusulas de responsabilidad ambiental en las leyes y regulaciones de protección ambiental de China y Perú, e implementando el estándar más escrito entre los estándares internacionales y nacionales. De acuerdo con los requisitos de la evaluación ambiental de Perú, una vez que el tratamiento de aguas residuales de producción cumple con los estándares, pueden ser descargado legalmente después de obtener un permiso.. Para reducir aún más el impacto de las aguas residuales en el medio ambiente, la gerencia de proyectos promovió el uso eficaz de las aguas mediante la construcción de tanques de sedimentación y el reciclaje de las aguas residuales de producción. De acuerdo con los requisitos legales de Perú, las aguas residuales domésticas se pueden disponer de dos maneras: descarga o reutilización después de ser tratadas por el sistema de tratamiento de aguas residuales. Entre ellos, el estándar de reutilización adoptó el estándar de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud, que es más estricto que el estándar de descarga de aguas residuales domésticas en Perú, el departamento de proyectos adoptó altos estándares para reutilizar las aguas residuales tratadas mediante la reducción del polvo y el riego, contribuyendo así a la reducción de la contaminación ambiental.

Protección diversificada, mantenimiento del equilibrio del ecosistema

En agosto de 2017, HEGC (Hubei Energy Group Co., Ltd.), una subsidiaria de CTG (China Three Gorges Corporation), firmó el "Acuerdo de Adquisición de Acciones" de la Central Hidroeléctrica de Chaglla de Perú para operar conjuntamente la Central Hidroeléctrica de Chaglla. Durante la construcción de la Central Hidroeléctrica de Chaglla, se salvaron más de 3.000 especies de orquídeas y se plantaron 190 hectáreas de árboles en las montañas y en las selvas cerca del proyecto. Desde su puesta en operación, la Central Hidroeléctrica de Chaglla mantiene monitoreando la biodiversidad todos los años. Durante el monitoreo se descubrieron siete nuevas especies, y sobre los 4 de ellas se han editado y publicado libros.

El proyecto San Gabán en Perú también ha llevado a cabo el monitoreo de recursos vegetales y forestales, monitoreo de animales regionales, monitoreo de reptiles, mamíferos y aves, inventario de animales y plantas y restauración de la vegetación en las áreas afectadas por el proyecto. Además, se realizó el seguimiento y análisis continuo de especies biológicas, proporcionando datos y apoyo técnico para la conservación de la biodiversidad. El proyecto también llevó a cabo una serie de monitoreos ambientales que incluyen el monitoreo de ruido, monitoreo de la calidad del aire, monitoreo de la calidad del agua y monitoreo del suelo estipulados en la evaluación ambiental para mantener el equilibrio del ecosistema.

Comportarse como un ejemplo, difundir el concepto de protección ecológica y ambiental

Para resolver las preocupaciones de los habitantes que viven en las comunidades cerca del proyecto, la Central Hidroeléctrica de Chaglla recibía la inspección ambiental por parte del Comité de Supervisión Ciudadana de la Comunidad cada tres meses para garantizar que el agua, el suelo, el ruido y la radiación cumplan con los estándares relevantes y hacer que los habitantes conozcan y crean que el ambiente a su alrededor es completamente saludable. Con el fin de mejorar efectivamente el medio ambiente actual del río Huallaga, la Central Hidroeléctrica de Chaglla formó un equipo de limpieza de embalses, que retenía aproximadamente 50 toneladas de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos del río Huallaga cada año para evitar que los desechos fluyan hacia el río Amazonas. Después de la clasificación, los desechos sólidos se envían al centro de desechos sólidos para su procesamiento y reutilización. La Central Hidroeléctrica de Chaglla realizó varias conferencias ambientales y actividades de plantación de árboles para compartir sus puntos de vista sobre el medio ambiente con los habitantes locales y expresar su respeto sobre el medio ambiente, haciendo que los habitantes sean promotores de la protección ambiental y protegen el medio natural conjuntamente.

