"Saying Love You in Liuyang City" grande show imersivo de fogos de artifício espocando

LIUYANG, China, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Na noite de 30 de julho, a estreia de "Saying love you in Liuyang city-- Grande show imersivo de fogos de artifício" explodiu maravilhosamente nas exclamações do público e na expressão de amor entre os apaixonados.

“Saying Love You in Liuyang City” grande show imersivo de fogos de artifício na cidade de Liuyang (PRNewsfoto/The Publicity Department of Liuyang City)

Todos os públicos vivenciaram este show fantástico e técnico de fogos de artifício por quase 80 minutos, que foi composto por som, iluminação, sombra, drama e fogo. Este show de fogos de artifício apresentou um banquete visual para todos os públicos no local e on-line por meio de fogos de artifício e tecnologias multimídia com múltiplos cruzamentos, de acordo com o Departamento de Publicidade da cidade de Liuyang.

O show de fogos de artifício foi apresentado em três etapas, com duração de cerca de 80 minutos. Na primeira e segunda etapas, diferentes formas de fogos de artifício espocaram no ar com música romântica ou apaixonada. Na terceira etapa, 520 drones encenaram situações românticos chineses, como "falando te amo na cidade de Liuyang", "assistindo ao nascer e ao pôr do sol com você" e o romântico "dançando com seu amor".

O setor de fogos de artifício de Liuyang agora está formando um cluster do setor com linha de operação, projeto, embalagem, impressão, logística de armazenamento e criatividade cultural. Nos últimos anos, a cidade de Liuyang acelerou a reforma estrutural do lado da oferta do setor de fogos de artifício e atingiu o objetivo de transformação e atualização dos setores industriais.

Legenda: "Saying Love You in Liuyang City" grande show imersivo de fogos de artifício na cidade de Liuyang

FONTE The Publicity Department of Liuyang City

