«Сделай это реальностью!»: компания Snapmaker отмечает свой пятилетний юбилей

После завершения обеих краудфандинговых кампаний в марте 2021 года компания привлекла миллионы долларов за счет финансирования серии А на исследования и разработки, а также поиск и найм сотрудников. К пятилетнему юбилею компании Snapmaker ее штат вырос с 4 до 200 сотрудников. Уже произведено свыше 60 000 устройств, отправленных в более чем 120 стран, где их высоко оценили местные производители, образовательные организации, владельцы малого бизнеса, а также любители.

Говоря о пяти годах работы, генеральный директор компании Дэниэл Чен (Daniel Chen) отметил: «Я горжусь тем, чего мы достигли за последние пять лет. Эта веха показывает, как наша команда, пользователи и партнеры верят в ценность того, что мы делаем. Мы бы не достигли этой точки без вашей непоколебимой поддержки, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и пригласить вас отпраздновать этот знаменательный момент вместе.

С годами концепция бренда поменялась: от «сделай что угодно» мы пришли к «сделай что-то прекрасное». Прежде всего, мы надеемся дать каждому пользователю возможность сделать то, что им хочется, что угодно. Однако жизнь коротка, и у нас так мало времени и сил, поэтому лучше сосредоточиться на том, что мы сильно любим».

С августа по октябрь компания Snapmaker проведет серию мероприятий в рамках празднования своего пятилетия. Они пройдут под слоганом «Сделай это реальностью». Компания собирается обсудить с пользователями и партнерами свои взлеты и падения за последние пять лет, а также рассказать о планах на будущее. Праздничная кампания включает в себя онлайн-мероприятия для взаимодействия с пользователями, розыгрыш специальных призов, всемирную распродажу с привлекательными скидками в честь юбилея, а также виртуальную вечеринку.

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия компания Snapmaker сделает взносы на благотворительность в фонды по защите животных, образовательные программы STEAM, а также устойчивое развитие. Помимо этого, в честь своей пятой годовщины компания запустит веб-сайт для взаимодействия с различными сторонами, публикации новостей из жизни Snapmaker и послания генерального директора.

Продолжая свою речь, Дэниэл заявил следующее: «В эти пять лет мы продемонстрировали невероятные темпы роста и развития, но нам предстоит долгий путь. Мы продолжим выпускать продукцию для обычных потребителей на основе инженерных технологий, чтобы каждый мог получить удовольствие от создания чего-то нового и прекрасного».

Информация о компании Snapmaker

Snapmaker является быстрорастущей инновационной компанией, специализирующейся на разработке вычислительных устройств. Snapmaker производит изделия для 3D-печати, лазерной гравировки, а также для тележки под оснастку CNC и высококачественные, модульные и многофункциональные устройства для 3D-печати.

Контактная информация

Эл. почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1586042/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1586043/image_2.jpg

SOURCE Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.