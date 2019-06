„Seamless Soldering" - LONGi bringt neue patentgeschützte Technik für die Modulverkapselung heraus

XI'AN, China, 11. Juni 2019 /PRNewswire/ -- LONGi Solar gab heute bekannt, dass das Unternehmen die „Seamless Soldering"-Technologie (nahtlose Verlötung) entwickelt hat, bei der es keine Lücke mehr zwischen den einzelnen Zellen gibt und mit der der Wirkungsgrad der PV-Module gesteigert wird. Geplant ist, dass die Technik in der 2. Jahreshälfte 2019 in der Serienproduktion zum Einsatz kommt. Laut einem am 30. Mai veröffentlichten Testbericht von TÜV SÜD hat die „Seamless Soldering"-Technik das Potenzial, den Leistungsrekord der hoch effizienten PERC-Module von LONGi Solar auf 500 Wp zu steigern, wenn sie in Verbindung mit einem innovativen Modul-Design genutzt wird.