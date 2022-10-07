Компания Shanghai Electric отмечает свое 120-летие, ускоряя переход к экологически чистым и низкоуглеродным решениям

ШАНХАЙ, 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 26 сентября 2022 года в Шанхае успешно завершился бизнес-форум Energy Integration for Intelligent Future, организованный компанией Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric) в рамках празднования своего 120-летнего юбилея.

Учитывая стоящую перед миром безотлагательную необходимость сокращения углеродных выбросов, в этот ключевой, исторический момент компания Shanghai Electric переводит все сегменты своей деятельности в низкоуглеродный формат. Это достигается за счет повышения мощности новых энергосистем и оборудования, а также за счет разработки оптимального сочетания традиционных и возобновляемых источников энергии в целях поддержки развития современной энергетической экосистемы.

Директор и президент Shanghai Electric Group Co. Лю Пин (Liu Ping) заявил на форуме, что последние 120 лет компания следовала по пути инноваций, создавая новые возможности за счет расширения своей основной деятельности в целях взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития.

«Проделав этот путь, Shanghai Electric превратилась в яркий пример того, что может быть сделано для того, чтобы помочь Китаю стать ключевым поставщиком высокотехнологичного оборудования для всего мира. В результате этой эволюции компания превратилась из крупнейшего игрока своей отрасли в представителя интересов других работающих в этой же сфере компаний из своей страны, которые совместными усилиями стремятся экспортировать оборудование и технологии мирового класса», — заявил Лю Пин.

Shanghai Electric добилась многих рекордных достижений как внутри страны, так и за ее пределами. Основываясь на имеющихся возможностях и сильных сторонах, компания рассчитывает в полной мере использовать три своих основных конкурентных преимущества — экстремальное производство (extreme manufacturing, XM), интегрированные услуги и конкурентоспособность кадров — для создания трех первоклассных связанных друг с другом платформ, охватывающих основное оборудование, интегрированные системы и промышленный капитал, что позволит ей успешно запустить потенциально главный тренд развития на следующие 120 лет.

На настоящий момент Shanghai Electric — один из немногих мировых производителей, охватывающих все категории энергетического оборудования. Энергетический сектор производит более 80% от общего объема углеродных выбросов в Китае, что делает его крупнейшим барьером для достижения целей по пику углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

Начиная с 2021 года многие регионы по всей стране сталкиваются с нехваткой электроэнергии на фоне частых экстремальных погодных явлений в сочетании с обострением напряженности вокруг мировых поставок энергоносителей, что подчеркивает растущую важность теплового балласта. Участники форума пришли к единому мнению о том, что в процессе массового перехода от стабильного использования ископаемых видов топлива к волатильным альтернативным источникам энергии для достижения цели сокращения выбросов углерода при условии обеспечения энергетической безопасности наилучшим решением для комплексного развития традиционных и возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе будет мультиэнергетическая взаимодополняемость.

Член партийного комитета и вице-президент Shanghai Electric Чэнь Ганцзинь (Chen Ganjin) отметил, что за последнее десятилетие энергетическая структура Китая претерпела существенные изменения, при этом доля установленных солнечных и ветроэнергетических мощностей значительно возросла, в то время как доля угольной энергетики сократилась до половины от общего объема, а атомная энергетика вновь превратилась в стабильно растущую жизнеспособную альтернативу. Бурное развитие возобновляемых источников энергии привело к быстрому развитию систем накопления энергии. Однако из-за произвольности и прерывистости крупномасштабное и высокопропорциональное сетевое соединение возобновляемых источников энергии будет создавать серьезные проблемы для безопасности и стабильности работы электросетей.

Говоря о структуре китайской энергетической экосистемы, Чэнь добавил, что потребление электроэнергии на душу населения в Китае относительно невелико по сравнению с другими странами и регионами, что указывает на огромный потенциал для роста на рынках электроэнергии и соответствующего оборудования. Компания Shanghai Electric стремится содействовать удовлетворению потребностей китайской энергетической экосистемы в области производства, передачи, хранения и продажи электроэнергии.

Группа оптимизирует свои усилия по содействию развитию оборудования, работающего как на традиционных, так и на альтернативных источниках энергии, по мере того как страна продолжает стремиться к достижению целей по пику углеродных выбросов и углеродной нейтральности. Компания Shanghai Electric обладает проверенными техническими возможностями в сферах экологически чистой и эффективной угольной энергетики, безопасной и современной ядерной энергетики, а также эффективного и гибкого регулирования газовых и энергетических ресурсов. Кроме того, группа использует технологические инновации для расширения своего ассортимента оборудования, работающего на энергии ветра, солнца и водорода, и решений для хранения, а также ускорения процесса преобразования и изучения дополнительных сценариев применения своего надежного оборудования для интеллектуальных энергосетей.

Отталкиваясь от своего имеющегося конкурентоспособного энергетического оборудования, компания Shanghai Electric добилась значительного прогресса во внедрении новых системных решений для интеграции угольной энергетики и накопления энергии, интеграции по схеме источник-электросеть-нагрузка-хранилище, а также интеграции экологически чистого водорода и химических веществ. Кроме того, в условиях продолжающейся энергетической трансформации группа открывает новые возможности в секторе накопления энергии с помощью своих ванадиевых аккумуляторов, известных высоким уровнем безопасности, высокоэффективной масштабируемостью и длительным сроком службы.

В соответствии с целями по пику углеродных выбросов и углеродной нейтральности, компания Shanghai Electric прилагает усилия для обеспечения своего присутствия в так называемой парадигме «4+2+X» (где «4» означает ветроэнергетику, солнечную энергетику, хранение и водород, «2» — интеллектуальное промышленное оборудование и высокотехнологичное медицинское оборудование, а «X» — новые возможности в энергетическом секторе) с акцентом на содействии сокращению углеродных выбросов в энергетике и промышленности в целях создания всеобъемлющей новой энергетической системы и комплексного решения для экологически чистых и низкоуглеродных промышленных парков.

Используя свои проверенные возможности в области оборудования, работающего на традиционных источниках энергии, компания Shanghai Electric планирует и далее инвестировать в инновационное оборудование и технологии, связанные с энергией ветра и солнца, гидроэнергетикой, тепловой энергетикой и системами накопления энергии, а также энергоснабжением, сетями, нагрузкой и хранением водорода, чтобы стать лидером на пути к достижению целей пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, наряду с созданием оборудования, работающего на альтернативных источниках энергии, и автоматизированного высокотехнологичного оборудования.

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SOURCE Shanghai Electric