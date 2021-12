"Shogo", el vehículo eléctrico de Honda, lleva alegría a los niños hospitalizados

El Honda Shogo se está usando en este momento en el CHOC Hospital, uno de los socios a largo plazo de Honda.

"Crear el Shogo para apoyar a estos pacientes durante lo que puede ser un momento estresante en el hospital ha sido un trabajo con amor para nuestro apasionado equipo de asociados en Honda, y nos enorgullece especialmente lanzar el Shogo en el CHOC durante esta temporada de fiestas", expresó Hundy Liu, gerente de Publicidad Nacional de Automóviles de American Honda Motor Co., Inc. "Ver la alegría en los rostros de estos jóvenes pacientes cuando se ubican tras el volante del Shogo es realmente gratificante".

Randall Smock, un diseñador sénior de exteriores de vehículos en American Honda Motor Co., Inc., desempeñó un papel importante en el diseño del Shogo y en las pruebas del vehículo.

"Como alguien que pasó tiempo en el hospital siendo un niño, realmente quería que el principal objetivo en el desarrollo del Shogo para nuestro equipo de Honda fuera aliviar las dificultades de una estadía en el hospital al ofrecer a los niños un recuerdo positivo duradero sobre esa experiencia", señaló Smock. "Cada elemento del Shogo fue diseñado para satisfacer diferentes necesidades de los niños, lo que facilitó al máximo las entradas y salidas, simplificó la conducción e hizo que toda la experiencia los dejara un poco más felices".

Siendo el primer hospital en utilizar el Shogo en la atención de pacientes jóvenes hospitalizados, el CHOC desempeñó un papel clave en la verificación de su viabilidad y seguridad.

"Nuestro equipo valora enormemente que Honda ofrezca soluciones innovadoras que apoyen nuestro compromiso continuo de brindar una experiencia excepcional al paciente e infundirle alegría durante su estadía", comentó Brianne Ortiz, gerente del Departamento de Vida Infantil Cherese Mari Laulhere de CHOC. "Desde el principio quedamos impresionados al ver el Shogo y por la dedicación del equipo de Honda para colaborar con nuestro personal y garantizar un vehículo perfecto y seguro para nuestros pacientes jóvenes".

Vehículo eléctrico Honda Shogo

Shogo, basado en una palabra japonesa con la intención de significar "volando hacia el futuro", fue construido para enfocarse en los pacientes jóvenes, de 4 a 9 años de edad, que pueden conducir con facilidad usando controles eléctricos y operando el mecanismo de avance y freno en el volante con una velocidad ajustable de 1 a 5 millas por hora. El vehículo es controlado por un encargado que puede ser una enfermera o un cuidador.

Desarrollado pensando en la seguridad de los pacientes, el Shogo fue construido sin puertas para ser accesible de manera segura y fácil para los jóvenes. Otras características incluyen asiento central con controles de dirección adecuados y accesibles para un niño, así como una superficie lisa y suave al tacto que es fácil de mantener limpia en un entorno hospitalario. El Shogo también incluye un soporte de poste IV y una barra de empuje que ofrece a los cuidadores la opción de impulsar el vehículo de forma manual cuando sea necesario. Entre los elementos que hacen que la experiencia del niño sea más cómoda se encuentra un balde de juguete en la parte delantera del vehículo para artículos que el niño desee llevar, portavasos, una bocina central con diferentes opciones de sonido y una ranura de placa personalizable para mostrar el nombre de cada usuario.

Los ingenieros de Honda trabajaron hombro a hombro con el personal del CHOC para verificar la viabilidad del concepto. Esto incluyó probar el Shogo en un trayecto definido dentro de las instalaciones de investigación y desarrollo de la compañía, que fue diseñado para replicar la ruta de un pasillo de hospital con niños y padres reales para garantizar que el vehículo eléctrico fuera seguro cuando se entregara al hospital. La colaboración con el CHOC fue fundamental para entender la forma en que se usa el Shogo en el ambiente hospitalario real, de manera que el equipo pudiera seguir realizando ajustes.

Uno de los requisitos para los ingenieros de Honda en el desarrollo del Shogo como vehículo eléctrico era garantizar que pudiera ajustarse a un entorno hospitalario. Además, el Shogo electrificado también se alinea con la visión recientemente anunciada de la compañía de hacer que los vehículos eléctricos (EV) representen el 40 % de las ventas en 2030, con miras a llegar al 100 % de EV para 2040. En 2024, los clientes podrán apreciar el Honda Prologue, el primer vehículo eléctrico a batería (BEV) de gran volumen de la marca.

Honda y Children's Health Orange County

Honda mantiene una prolongada relación con el CHOC que incluye una serie de iniciativas únicas para alegrar la experiencia de los pacientes jóvenes que reciben atención en el hospital del CHOC en Orange, California.

En 2016, Honda utilizó auriculares Oculus para crear la realidad virtual " Candy Cane Lane " para los pacientes. La iniciativa incluyó un programa de donación de Honda que realizó aportes al CHOC y a Pediatric Brain Tumor Foundation por cada "me gusta" o "me encanta" que recibiera un video de Candy Cane Lane .

" para los pacientes. La iniciativa incluyó un programa de donación de Honda que realizó aportes al CHOC y a Pediatric Brain Tumor Foundation por cada "me gusta" o "me encanta" que recibiera un video de . En 2017, Honda utilizó la tecnología de realidad virtual para invitar a pacientes jóvenes a entrar en un globo de nieve virtual donde podrían explorar e interactuar con elementos relacionados con las fiestas. La iniciativa incluyó la realidad aumentada "Ultimate Get Well Card" con mensajes personalizados para pacientes jóvenes creados por personas de buena voluntad de todo el país.

En 2018, Honda volvió a usar la realidad virtual para crear una tierra de maravillas de invierno única en "The Magic Snow Globe", un mundo interactivo personalizado para pacientes pediátricos, a la vez que apoyaba a The Pediatric Brain Tumor Foundation.

El Proyecto Coraje en el Desfile de las Rosas 2022 presentado por Honda

Durante el 133.o Desfile de las Rosas, se transmitirá una versión de 60 segundos del cortometraje para el Proyecto Coraje de Honda a nivel nacional por ABC y NBC y a nivel local por KTLA. Como patrocinador principal del Desfile de Rosas por 12.o año consecutivo, Honda liderará el desfile en el día de Año Nuevo con la carroza "Believe and Achieve!", que tiene el objetivo de promover la educación en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) e inspirar a los jóvenes a seguir sus sueños. La carroza contará con cuatro asociadas de Honda a bordo para celebrar a las mujeres en los campos relacionados con STEAM, una de ellas es Melanie Morimoto, colaboradora clave del Proyecto Coraje. Morimoto, fabricante sénior de American Honda Motor Co., Inc., fue miembro del equipo de desarrollo del Shogo, responsable de construir una serie de componentes interiores y de apoyar al equipo en la creación de la carrocería, la superficie y la pintura.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, divertidos y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios Honda independientes en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO 2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos de pasajeros Civic, Insight, Accord y Clarity, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La gama de vehículos electrificados de Honda incluye el Accord Hybrid, el CR-V Hybrid, el sedán Insight híbrido eléctrico, el Clarity Fuel Cell y el Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en Norteamérica durante 38 años, y actualmente opera 18 plantas principales de producción en Estados Unidos. En 2020, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales e importadas.

Más información sobre Honda disponible en el Digital Fact Book.

Acerca de Responsabilidad Social Corporativa de Honda

Durante más de 60 años en los Estados Unidos, Honda ha estado comprometida a hacer contribuciones positivas a las comunidades donde viven y trabajan sus asociados. La misión de Honda es crear productos y servicios que mejoren la vida de las personas mientras conduce su negocio de manera sostenible y fomenta un lugar de trabajo diverso e inclusivo. En consecuencia, Honda cree en ayudar a las personas a alcanzar su potencial de vida a través de su enfoque en las áreas de educación, medioambiente, movilidad, seguridad vial y comunidad. Conozca más en http://csr.honda.com/.

Acerca del Children's Health Orange County (CHOC)

El CHOC, un sistema de atención pediátrica con sede en Orange County, California, está comprometido a ser un destino líder para la salud infantil al ofrecer una atención excepcional e innovadora. La creciente comunidad del CHOC incluye dos hospitales de vanguardia en Orange y Mission Viejo y una red regional de clínicas de atención primaria y especializada que prestan servicios a niños y familias en cuatro condados. El CHOC ofrece varios programas clínicos de excelencia que proveen los más altos niveles de atención para las enfermedades y lesiones pediátricas físicas y mentales más graves. Los institutos de investigación e innovación del CHOC se enfocan en traducir las necesidades reales de los pacientes en tratamientos del mundo real para que todos los niños puedan vivir la vida más saludable y feliz posible. Para conocer más, visite choc.org.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=e5LpeP_Kj9Q

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1712885/Honda_Project_Courage.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

FUENTE Honda

SOURCE Honda