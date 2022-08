"Skin minimalism" veio para ficar: intervenções bem direcionadas para preservar a beleza natural

Dermatologista fala de cuidados estéticos sutis e eficazes

SAO PAULO, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A beleza nunca esteve tão associada à saúde e bem-estar. A pandemia da Covid-19 arrefeceu, mas a tendência de valorizar a beleza natural permanecerá pautando linhas de tratamento estético e o comportamento das pessoas. "Não somos a favor de mudanças que transformem a pessoa naquilo que ela não é. Por isso, seguimos a tendência de cuidados pontuais, combinados e assertivos, menos é mais; a ideia é realizar poucos procedimentos bem orientados e obter resultados efetivos", diz Julia Ocampo, dermatologista e coordenadora da Prime Clinic e da Care Plus Clinic. "As pessoas buscam beleza com autenticidade".

Um estudo que acaba de ser lançado pela WGSN, empresa inglesa que é referência em tendências de consumo e estilo de vida, aponta que em 2024 as pessoas terão necessidade de realinhamento – consigo mesmas, com suas vidas e com o planeta.

Nesse sentido, a medicina estética pode contribuir para melhorar a relação dos pacientes com a sua aparência. Ou seja, sem amplificar o anseio da perfeição inatingível, mas contribuindo com uma autoimagem positiva.

Avaliar o aspecto da autoestima, aliás, é também parte relevante das atribuições da dermatologia estética. "Os tratamentos fazem com que a pessoa se sinta bem com ela mesma", acrescenta Ocampo. "Analisamos como o paciente se enxerga e o que ele tem de expectativa; sempre de forma realista e discutindo os resultados possíveis."

Equipamentos e química mais eficazes

O avanço da tecnologia em saúde promove desfechos melhores em toda a medicina. A dermatologia estética, como uma das áreas mais inovadoras, apresenta procedimentos que causam cada vez menos dor e recuperação mais rápida. São atributos também essenciais a um público que pretende voltar em pouco tempo às suas atividades diárias, sem expor marcas de procedimentos.

A rede Prime Clinic oferece toxina botulínica, preenchimento, luz pulsada, microagulhamento robótico, bioestimuladores de colágeno, lipo redutora para gordura localizada e fios de PDO, entre outros procedimentos. Os mais procurados são os três primeiros.

"A toxina botulínica costuma apresentar bom resultado para todas as pessoas, no sentido de amenizar linhas de expressão e rugas", afirma Julia. A aplicação demora cerca de 30 minutos. Os resultados começam a aparecer em 48 horas e duram, em média, de 4 a 6 meses.

O preenchimento com ácido hialurônico, por sua vez, pode ser feito em diferentes regiões da face, como lábio, maçãs do rosto, olheiras, nariz. A aplicação leva uma hora, em média. Os resultados começam a aparecer em entre dois e cinco dias e duram de oito meses a um ano e meio, aproximadamente.

Luz pulsada é um tratamento em que um equipamento emite determinados feixes de luz capazes de eliminar manchas, além de atuar na flacidez e textura da pele. A sua aplicação leva pelo menos 30 minutos e os resultados aparecem depois de uma semana. Indica-se, em média, três sessões com intervalo de um mês.

"O profissional dermatologista também precisa ter uma visão integral do paciente para complementar as orientações. Afinal, sol em excesso, alimentação e até estresse também impactam na aparência", finaliza Julia Ocampo.

Sobre a Prime Clinic

A Prime Clinic é uma rede de clínicas de saúde que inaugurou um novo modelo no Brasil, ao reunir especialidades complementares, odontologia e dermatologia, no mesmo local. Faz parte da companhia britânica Bupa, presente em mais de 190 países.

FONTE Prime Clinic

SOURCE Prime Clinic