« Small is Big! » : TAICCA participe à la Foire du livre de Francfort 2020

Le thème conçu par la TAICCA cette année est « Small is Big! » et vise à célébrer la diversité de l'île lors de la Foire du livre. En partenariat avec THE ARTS+, la TAICCA proposera un forum en ligne, « Little Stories, Big Economics », pour discuter de la narration transmédia (transmedia storytelling) et approfondir le thème avec BOOKFEST Digital en vue d'expliquer l'adaptation de la propriété intellectuelle cross média. TAICCA proposera également le spectacle TAIWAN Night Online, qui présentera le contenu culturel époustouflant de Taïwan à travers des performances visuelles et sonores éblouissantes. Un catalogue en ligne sera également disponible pour promouvoir les œuvres publiées et les collaborations avec des éditeurs internationaux.

Commentant le thème de cette année, la présidente de la TAICCA, Ching-Fang Hu, a déclaré : « La grande littérature naît toujours d'une petite idée, au même titre qu'une seule personne peut engendrer de grands changements. Taïwan a beau être une petite île, mais nous sommes assez forts pour faire avancer le monde. Dans cette ère multimédia de haute technologie, l'ancienne puissance qu'est la publication littéraire demeure le noyau de la civilisation. La TAICCA est honorée d'aider l'industrie taïwanaise de l'édition à percer les marchés internationaux tout en établissant la marque culturelle de Taïwan et ses influences à l'échelle mondiale. »

Depuis longtemps, l'industrie taïwanaise de l'édition est un phare du monde sinophone sur les plans de la qualité, de la quantité et de la diversité. Après avoir pris la relève du ministère de la Culture au pavillon de Taïwan de la Foire du livre de Francfort, la TAICCA a conçu la version en ligne du pavillon pour que les acheteurs et les professionnels internationaux puissent assister aux publications impressionnantes de Taiwan.

Le forum en ligne de THE ARTS+ intitulé « Little Stories, Big Economics: The Way of Taiwanese Stories Growing into All Forms » sera modéré par le rédacteur en chef de Linking Publishing, Feng-En Tu, et invitera Beatrice Stauffer, de THE ARTS+ et Gray Tan, le fondateur de la Grayhawk Agency, à discuter des stratégies et des meilleures pratiques relatives à l'adaptation de la propriété intellectuelle cross média à Taïwan et en Europe, ainsi que des tendances de l'industrie dans l'ère post-pandémique avec la présidente de la TAICCA, Ching-Fang Hu.

Sur la plateforme BOOKFEST digital, TAICCA présentera deux adaptations de propriété intellectuelle cross média pour promouvoir la programmation du pavillon de Taïwan, y compris l'adaptation du format papier en vidéo, « The Testimony in Salted Rain », et l'adaptation du format papier en format audio, « Theatre of Voice: Four Stories From Taiwan ».

« The Testimony in Salted Rain » est l'adaptation du roman graphique biographique « Son of Formosa », mettant en scène la loi martiale taïwanaise par le biais de monologues, de représentations théâtrales, de marionnettes et d'éléments d'imagerie.

« Theatre of Voice: Four Stories From Taiwan » évoque le riche patrimoine de l'île d'une autre manière, invitant les créateurs à lire au public chinois, taïwanais, français et allemand afin de créer une expérience de lecture inédite, où les éléments audio et visuels sont en harmonie.

Afin d'échanger avec des professionnels en propriété intellectuelle du secteur de l'édition international, la TAICCA convie des invités internationaux au spectacle TAIWAN Night Online, notamment l'auteur et critique musical et cinématographique, Hsin Ma, l'agent en droit d'auteur spécialisé, Gray Tan, et l'auteur Ta-Wei Chi pour parler de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'édition taïwanais dans le cadre de l'initiative « Books from Taiwan ». Le spectacle met en lumière des publications aux caractéristiques des genres taïwanais tels que le wuxia, le suspense et la nature. Mariant musique au guqin (instrument à cordes traditionnel) et au piano à celle d'instruments autochtones, la représentation audiovisuelle unique captivera sûrement les éditeurs internationaux.

Outre le pavillon en ligne de Taïwan, la TAICCA a également préparé un catalogue en ligne qui vient renforcer la propriété intellectuelle taïwanaise au moyen de soumission ouverte et fournir des services de traduction en anglais afin que les éditeurs puissent simplifier le processus de recherche des œuvres désirées pour les acheteurs internationaux. L'Agence taïwanaise du contenu culturel créatif a également créé six annonces d'animation pour certaines publications afin d'améliorer la reconnaissance visuelle globale de la marque et de donner libre cours à l'imagination sans limites des œuvres littéraires.

Cette année, plus de 300 titres figureront au pavillon numérique de Taïwan et dans son catalogue international en ligne pour la Foire du livre de Francfort. Pour obtenir plus d'informations, consultez les liens suivants.

Pavillon taïwanais en ligne : http://taiwan-fbf2020.taicca.tw

Catalogue international en ligne : http://publication.taicca.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1313275/TAICCA_Joins_2020_Frankfurt_Book_Fair.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1313273/THE_ARTS__online_forum_Little_Stories__Big_Economics.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1313274/BOOKFEST_digital_platform_showcase_The_Testimony_in_Salted_Rain.jpg

