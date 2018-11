« Sommet de Hambourg » : appel à un approfondissement de la coopération sino-européenne

HAMBOURG, Allemagne, November 26, 2018 /PRNewswire/ --

Tobias Bergmann, président de la Chambre de Commerce, appelle à une action commune contre le protectionnisme

Herr Bergmann, le président de la Chambre de Commerce, a inauguré le huitième « Sommet de Hambourg » : la Chine à la rencontre de l'Europe, qui se déroulera du 26 au 27 novembre à la Chambre de Commerce de Hambourg. Dans le climat actuel d'incertitude politique globale, M. Bergmann a appelé à un engagement clair pour contrer les tendances protectionnistes dans le commerce mondial : « Nous souhaitons encourager la Chine à œuvrer de concert avec l'UE pour un commerce fondé sur des règles, dans le cadre de l'OMC. La Chine et l'Europe ont besoin de renforcer leur partenariat, avec pour objectif d'assumer plus de responsabilités au niveau mondial ». Peter Tschentscher, maire de la ville libre et hanséatique de Hambourg, a souligné l'importance du « sommet de Hambourg » pour l'approfondissement des relations commerciales entre la Chine et l'Allemagne : « Hambourg est la porte d'entrée vers la Chine. Un dialogue ouvert sur le libre-échange et l'échange de marchandises renforce la position de Hambourg en tant que plaque tournante des flux de marchandises internationaux ». Dans son discours d'ouverture, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, président d'honneur du « Sommet de Hambourg », a souligné l'importance de la coopération entre la Chine et l'Europe sur un pied d'égalité : « La coopération, plutôt que la confrontation, devrait caractériser les relations entre les pays - même là où leurs systèmes politiques et économiques diffèrent, » a déclaré l'ancien chancelier, qui était présent à la Chambre de Commerce en compagnie de son épouse Soyeon Schröder-Kim. C'est pour cette raison que les interactions personnelles et les discussions ouvertes sont particulièrement importantes, a-t-il déclaré. Au cours des 14 dernières années, le « Sommet de Hambourg » a apporté une contribution majeure à ce sujet, a déclaré Schröder, soulignant le rôle majeur de l'initiative « Nouvelle route de la soie ».

« Je suis convaincu que la Nouvelle Route de la Soie de la Chine rapprochera encore plus les peuples et les économies d'Asie et d'Europe, » a ajouté M. Schröder. Après son discours, Angela Titzrath, présidente de la société de logistique et de transport portuaire HHLA, a décrit le rôle stratégique de Hambourg en tant que terminus et plaque tournante parmi les plus importants de la Route de la soie maritime et terrestre en Europe. Le Dr Song Hailiang, président de la China Communications Construction Company (CCCC), a reçu le prix de l'amitié Chine-Europe, traditionnellement attribué lors du « Sommet de Hambourg », en hommage à son travail exceptionnel pour les relations sino-européennes.

Depuis 1665, la Chambre de Commerce est l'organe autonome de l'économie commerciale de Hambourg. Elle représente les intérêts de près de 160 000 entreprises vis-à-vis des autorités politiques et administratives, en tant que prestataire de services orienté client pour ses sociétés membres et défenseur indépendant du marché, de la concurrence et des pratiques commerciales équitables. Nous conseillons les entreprises, combinons les intérêts et formons les personnes. Plus de 700 hommes et femmes d'affaires des secteurs de l'industrie, du commerce et des services travaillent pour nous à titre honorifique au sein de plus de 30 conseils d'administration en tant que représentants choisis de leurs secteurs. Ils apportent leurs contributions décisives à la manière dont la Chambre de Commerce formule ses opinions. En outre, 4 000 représentants d'entreprises effectuent les tests, en formation alternée et à titre honorifique, dont la charge nous a été légalement transférée par l'État en tant que devoir souverain. Notre devise est : « Nous travaillons pour Hambourg ».

