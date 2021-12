"SPIDER-MAN™: NO WAY HOME" BATE RÉCORDS DE TAQUILLA EN LA PANTALLA SCREENX DE CJ 4DPLEX

-"SPIDER-MAN™: NO WAY HOME" DE SONY PICTURES BATE RÉCORDS DE TAQUILLA EN LA PANTALLA SUPER PREMIUM SCREENX DE CJ 4DPLEX

La película batió récords para el formato inmersivo en Norteamérica y en el extranjero

HOLLYWOOD, Calif., 23 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX , líder mundial en la producción de formatos cinematográficos y tecnologías de cine de alta calidad, ha anunciado hoy que Spider-Man: No Way Home, de Sony Pictures, ha registrado la mayor apertura de una película proyectada en su formato ScreenX hasta la fecha en Norteamérica. La esperada película se estrenó en 66 locales ScreenX y ha recaudado más de 2 millones de dólares en Norteamérica.

Spider-Man: No Way Home se ha estrenado en 192 localidades ScreenX de todo el mundo en 31 países, con una recaudación de 3,7 millones de dólares hasta la fecha, y en algunos países más se estrenará en enero de 2022, incluido Japón.

Spider-Man: No Way Home en ScreenX expande secuencias exclusivas de la película sólo disponibles en ScreenX en las paredes del lado izquierdo y derecho del auditorio, rodeando al público con imágenes ampliadas que llenan naturalmente su visión periférica. CJ 4DPLEX ha colaborado estrechamente con Sony Pictures para garantizar la máxima calidad en la presentación de la película y ha seleccionado más de ocho escenas fundamentales de la película para la versión exclusiva de ScreenX. ScreenX introduce a los espectadores en la historia en la pantalla principal y los sumerge en un entorno de realidad virtual con una resolución de calidad cinematográfica.

Otros aspectos destacados de la taquilla de ScreenX: en el Reino Unido, con 20 salas ScreenX, el formato tuvo su mayor fin de semana de apertura, registrando 205.000 dólares; en Corea, con 50 salas ScreenX, la película registró más de 530.000 dólares de apertura, la mejor apertura para el formato desde que comenzó la pandemia.

"Sony Pictures sigue ofreciendo películas llenas de acontecimientos que hacen que los aficionados al cine vuelvan a las salas. Estamos encantados de que el público siga descubriendo ScreenX y de haber tenido la oportunidad de proyectar Spider-Man: No Way Home en este formato durante este monumental fin de semana que ha batido el récord en la taquilla mundial", dijo Don Savant, consejero delegado y presidente de CJ 4DPLEX America.

"Estamos agradecidos a Sony Pictures y nos entusiasma ver que los espectadores están deseando volver a las salas de cine y experimentar Spider-Man: No Way Home en ScreenX, una presentación inmersiva que es dramáticamente diferente a la visión en casa," dijo JongRyul Kim, consejero delegado de CJ 4DPLEX.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, CJ 4DPLEX ha añadido 54 salas de ScreenX, aumentando su red total de pantallas a 367 en todo el mundo.

ACERCA DE CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX es una empresa líder en tecnología cinematográfica de última generación, con sede en Seúl y oficinas internacionales en Los Ángeles y Pekín. La empresa ha creado tecnologías cinematográficas innovadoras para los cines de todo el mundo, como "ScreenX", "4DX" y "4DX Screen", para que los consumidores experimenten las películas de una forma que nunca antes había sido posible.

CJ 4DPLEX forma parte del conglomerado CJ Group, que también incluye a las potencias del entretenimiento CJ CGV, la quinta cadena de cines más grande del mundo, y CJ ENM (CJ Entertainment & Media), que produjo la película ganadora del Academy Award®, Golden Globe® y SAG Awards, "Parasite". CJ 4DPLEX fue nombrada Empresa Más Innovadora de 2017 y 2019 en Live Events by Fast Company, y la tecnología ha sido reconocida con Plata en los Premios Edison en la categoría de Medios y Comunicaciones Visuales-Entretenimiento en 2015 y 2018.

ScreenX es el primer cine de multiproyección del mundo con un campo de visión envolvente de 270 grados. Al expandir la imagen más allá del marco y sobre las paredes del teatro, ScreenX sitúa al público directamente en el centro de la historia, creando una experiencia visual inmersiva como ninguna otra. Hasta la fecha, hay más de 367 auditorios ScreenX en todo el mundo, en 38 países.

4DX ofrece a los espectadores una experiencia cinematográfica multisensorial, que les permite conectar con las películas a través del movimiento, la vibración, el agua, el viento, la nieve, los rayos, los olores y otros efectos especiales que mejoran las imágenes en pantalla. Cada sala 4DX incorpora asientos basados en el movimiento, sincronizados con más de 21 efectos diferentes y optimizados por un equipo de expertos editores. Hasta la fecha, hay más de 779 auditorios 4DX en todo el mundo, en más de 68 países.

4DXScreen es una poderosa combinación de nuestras tecnologías de teatro inmersivo super premium de ScreenX y 4DX en un solo auditorio, creando una experiencia nunca antes vista para los espectadores. Hasta la fecha, hay 41 4DXScreens instaladas en todo el mundo.

ACERCA DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, se revela la identidad de nuestro simpático héroe de barrio, lo que hace que sus responsabilidades de superhéroe entren en conflicto con su vida normal y pone en peligro a los que más le importan. Cuando reclama la ayuda del Doctor Strange para restaurar su secreto, el hechizo abre un agujero en su mundo, liberando a los villanos más poderosos que jamás hayan luchado contra un Spider-Man en cualquier universo. Ahora, Peter tendrá que superar su mayor desafío hasta la fecha, que no sólo alterará para siempre su propio futuro, sino el del Multiverso.

La película está dirigida por Jon Watts, escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, basada en el cómic MARVEL de Stan Lee y Steve Ditko. Kevin Feige y Amy Pascal son productores y Louis D'Esposito, Victoria Alonso, JoAnn Perritano, Rachel O'Connor, Avi Arad y Matt Tolmach son productores ejecutivos. La película está protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau y Marisa Tomei.

MARVEL y todos los nombres de personajes relacionados: © & ™ 2021 MARVEL

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1638284/ScreenX_Logo.jpg

Related Links

www.cj.net



SOURCE CJ 4DPLEX