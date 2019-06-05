«Стань менеджером BTS в BTS WORLD!»: объявлена дата официального релиза BTS World - 25 июня

Созданная в сотрудничестве с мировыми суперзвездами BTS WORLD представляет собой сюжетную мобильную моделирующую игру, отправляющую игроков в увлекательное интерактивное путешествие. Сюжет BTS WORLD возвращает игроков к истокам существования группы. В качестве менеджеров бойз-бенда игроки будут вести BTS к статусу мировых суперзвезд.

На этом пути их ждут многочисленные миссии: выбирая определенные членские карточки BTS, игроки будут выполнять различные задания и тем самым продвигаться в игре. По мере накопления и повышения статуса карточек будут открываться новые сюжетные линии, а игроки получат возможность взаимодействовать с участниками BTS посредством интерактивной системы в формате 1:1.

Предварительная регистрация участников игры уже открыта на веб-сайте https://btsw.netmarble.com . В ближайшее время на веб-сайте будет опубликована новая демонстрационная «мини-игра» BTS WORLD, которая станет анонсом полноценного продукта в преддверии официального выпуска. На странице предварительной регистрации уже представлено описание игры, история группы BTS и раздел «From BTS» - специальный анонс «мобильной функции» игры, позволяющей игрокам взаимодействовать с участниками группы в виртуальной среде, - а также мини-игра, в ходе которой для каждого из игроков-менеджеров подбирается наиболее подходящей участник группы.

Еще одним сюрпризом BTS WORLD станет новый оригинальный саундтрек с участием Чина, Чимина и Чонгука из BTS, релиз которого состоится в преддверии официальной презентации игры.

Посмотреть видеотизер этой композиции можно на веб-сайте предварительной регистрации и на официальном канале в YouTube [ http://www.youtube.com/c/BTSW_official ].

Международный релиз игры (во всех странах, кроме Китая) будет доступен для устройств на платформах iOS и Android. Для получения дополнительной информации о BTS WORLD посетите веб-сайт https://btsw.netmarble.com . Следите за новостями BTS WORLD в Twitter и Instagram .

О компании Netmarble Corporation

Netmarble Corp. стремится развлекать аудиторию всех возрастов во всех уголках земного шара с помощью высококлассных мобильных игр. Учрежденная в 2000 году в Южной Корее компания является самым быстро развивающимся разработчиком мобильных игр и неизменно занимает верхние строки в рейтингах мировых девелоперов и издателей мобильного контента. Располагая штатом из более чем 6 000 сотрудников, Netmarble создает и обслуживает одни из самых успешных мобильных игр, включая Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble и Seven Knights. Являясь материнской компанией фирмы Kabam, ведущего разработчика мобильных игр в сегменте многопользовательских бесплатных продуктов, и крупнейшим акционером ведущего девелопера социальных игр Jam City, Netmarble поддерживает стратегические партнерские отношения с крупнейшим азиатским предприятием развлекательной отрасли CJ ENM Corporation, крупнейшей Интернет-компанией Азии Tencent Holdings и известным разработчиком MMORPG NCsoft. Больше информации - на http://company.netmarble.com .

О компании Big Hit Entertainment

Основанная в феврале 2005 года генеральным директором и продюсером Бан Ши Хёком (Bang Si-Hyuk) южнокорейская компания Big Hit Entertainment специализируется на продюсировании музыкальных проектов, организации деятельности исполнителей и издательском бизнесе. В сферу бизнес-начинаний Big Hit входит создание разнообразных интеллектуальных продуктов с участием ведущих артистов и исполнителей, включая международный бойз-бенд BTS и новый коллектив TOMORROW X TOGETHER. С целью создавать «музыку для души» Big Hit стремится оказывать положительное влияние на мир и одновременно вдохновлять меломанов по всему миру.

О компании Takeone Company

Takeone Company Corp. - инновационный провайдер контента, внедряющий поп-культуру в игровую среду. Учрежденная в 2016 году компания является создателем нового, - «кинематографического», - жанра мобильных игр, объединяющего интерактивные игровые элементы с концептуальным сюжетом на базе поп-культуры и оригинального интеллектуального продукта. Этот игровой формат предполагает наличие полноценных видеоклипов и различного визуального контента, расширяющего горизонты сторителлинга. Многолетний опыт и компетенция в разработке повествовательного и игрового контента воплотились в создании таких кинематографических игр, как Take Urban, BTS World. Сегодня Takeone работает над созданием серии новых игр в этом оригинальном формате. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.takeonecompany.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/897807/BTS_WORLD_Netmarble_Corp.jpg

Related Links

http://www.netmarble.com



SOURCE Netmarble Corp.