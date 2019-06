„Staň se manažerem boy bandu BTS ve hře BTS WORLD!" Hra BTS World vyjde dne 25. června

Hráči se setkají s různými misemi, kde si budou pro splnění mise a dalšímu postupu vybírat karty určitých členů skupiny BTS. Sbírání a upgrade těchto karet otevře cestou ještě více příběhů a hráči budou moci s BTS interaktivně komunikovat prostřednictvím interaktivního systému 1:1.

Předběžná registrace pro hru je v současné době otevřena na webových stránkách https://btsw.netmarble.com . Na webu bude k dispozici nová „minihra", demo verze hry BTS WORLD, která hráčům nabídne seznámení s hrou před jejím uvedením. Webové stránky s předběžnou registrací také v současné době prezentují představení hry, příběh skupiny BTS a „From BTS" – zvláštní přehled „mobilních funkcí" hry, který hráčům umožňuje virtuální interakci se členy skupiny, stejně jako minihru, kde se hráči párují se členem BTS, pro kterého mohou být nejlepším manažerem.

Hra BTS WORLD také odhalí zcela novou, originální zvukovou stopu skupiny BTS, provázejí hráče do doby spuštění hry, která začíná dílčí skladbou Jina, Jimina a Jung Kooka ze skupiny BTS.

Ukázkové video této písně najdete na webových stránkách pro předběžnou registraci a na oficiálním kanálu YouTube na adrese [http://www.youtube.com/c/BTSW_official].

Hra bude vydána celosvětově (vyjma Číny) pro zařízení iOS a Android. Více informací o hře BTS WORLD naleznete na webových stránkách https://btsw.netmarble.com . Nejnovější aktualizace o hře BTS WORLD jsou také k dispozici na sítích Twitter and Instagram.

O společnosti Netmarble Corporation

Společnost Netmarble Games Corp. se snaží poskytovat skvělé hry hráčům na celém světě. Společnost Netmarble založená v Koreji v roce 2000 je nejrychleji rostoucí společností mobilních her a neustále se řadí mezi přední světové mobilní vývojáře a vydavatele. Netmarble s více než 6 000 zaměstnanci vyrábí a obsluhuje jedny z nejúspěšnějších mobilních her, včetně Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble a Seven Knights. Jako mateřská společnost společnosti Kabam, která je největším vývojářem mobilních her v oblasti masivně multiplayerových her zdarma a největším akcionářem společnosti Jam City, předního vývojáře společenských her, je společnost Netmarble strategickým partnerem společnosti CJ ENM Corporation, největší zábavní společnosti v Asii, společnosti Tencent Holdings, největší internetové společnosti v Asii, a NCsoft, přední společnosti v oblasti MMO her. Více informací naleznete na webových stránkách http://company.netmarble.com.

O společnosti Big Hit Entertainment

Společnost Big Hit Entertainment byla založena v únoru 2005 v Jižní Koreji generálním ředitelem a producentem Bang Si-Hyukem a zaměřuje se na hudební produkci, management umělců a vydávání. Obchodní aktivity společnosti Big Hit zahrnují a vyvíjejí řadu obsahu vytvořeného špičkovými umělci s autorskými právy, včetně světoznámé klučičí skupiny BTS a jejího nejnovějšího přírůstku, skupiny TOMORROW X TOGETHER. Se svým posláním „Hudba a umělci pro léčení" se společnost Big Hit snaží o pozitivní vliv prostřednictvím obsahu a zároveň poskytuje radost a inspiraci hudebním fanouškům na celém světě.

O společnosti Takeone Company

Takeone Company Corp. je inovativní společnost, která využívá pop-kultury v herním prostředí. Společnost Takeone Company Corp., založená v roce 2016, je společností zaměřenou na inovativní obsah, který využívá popovou kulturu pro prostředí her. Takeone je přední společností v oblasti nového žánru mobilních her zvaných „Filmové hry", který kombinuje prvky interaktivní hry v rámci konceptu příběhů založených na pop-kultuře a originálních slavných osobnostech. K těmto hrám patří plná videa a různý vizuální obsah, který posouvá hranice vyprávění příběhů pro příští generaci. Roky zkušeností a znalostí jak při vyprávění příběhů, tak při vývoji her vedly k tvorbě filmových her jako Take Urban a BTS World. Společnost Takeone v současné době vyvíjí řadu budoucích filmových her pro jejich nadcházející tituly. Další informace naleznete na webových stránkách www.takeonecompany.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/897807/BTS_WORLD_Netmarble_Corp.jpg

