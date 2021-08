« Stones of Beirut » : TERRITORY lance une campagne de dons sur différents médias pour marquer l'anniversaire de l'explosion de Beyrouth

- Par sa campagne de collecte de fonds, TERRITORY veut sensibiliser à la situation à Beyrouth sur toutes les chaînes de médias en Allemagne, en Europe et dans le monde.

- En coopération avec la fondation stern e.V., la campagne génère des dons au nom de l'ONG libanaise Beit el Baraka.

- La pierre angulaire du projet est le livre « Stones of Beirut », qui évoque le destin des personnes touchées ainsi que le paysage urbain et la culture uniques de Beyrouth.

- Le livre est imprimé sur du papier de pierre, fabriqué à partir des décombres de maisons détruites à Beyrouth en août 2020.

- L'édition est limitée à 1 500 exemplaires. Le livre peut être précommandé depuis le 4 août 2021 et sera publié en novembre 2021.

HAMBOURG, Allemagne, 5 août 2021 /PRNewswire/ -- Le 4 août 2020, une explosion massive a secoué le centre-ville de Beyrouth. Environ 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé dans le port de la capitale libanaise. Au total, 190 personnes sont mortes et plus de 6 500 ont été blessées. Environ 800 bâtiments ont subi d'importants dégâts, les dégâts matériels dépassant les 4 milliards d'euros. Malgré le fait que l'accident ait été documenté en temps réel sur les réseaux sociaux, l'attention internationale a rapidement diminué. Pourquoi l'attention des médias a-t-elle diminué si rapidement ? Parce que la pandémie et l'élection présidentielle américaine ont dominé les gros titres en 2020, une année pas comme les autres.

En tant qu'agence de contenu de marque et en coopération avec la maison d'édition Gruner + Jahr, TERRITORY veut faire une puissante déclaration dans le but de ne pas oublier ce qui s'est passé. La campagne multimédia Stones of Beirut a été créée pour sensibiliser et attirer l'attention des médias, des politiques et des citoyens sur les conséquences dévastatrices de la catastrophe du 4 août 2020.

Au cœur du projet se trouve le livre de 250 pages du même nom. Il raconte les histoires émouvantes de personnes et de bâtiments particuliers liés au site de l'explosion dans le port de la métropole. Il a été écrit par les journalistes de renom Thore Schröder (journaliste étranger, texte), Vanessa Schlesier et Theresa Breuer (journalistes étrangères, image en mouvement) et Meiko Herrmann (photographe). Chacune de ces histoires reflète une facette différente de cette ville fascinante, aux prises avec des crises politiques et économiques. La situation d'urgence actuelle à Beyrouth rend le projet « Stones of Beirut » particulièrement pertinent. Toutes les histoires sont également disponibles sur le site www.stones-of-beirut.de et sur les réseaux sociaux @stonesofbeirut.

« TERRITORY s'appuie sur son réseau pour aider à établir un programme et créer l'aide et le soutien dont Beyrouth a tant besoin en faisant ce que nous faisons de mieux : créer du contenu pertinent et sensibiliser, en utilisant différents canaux et une communication qui atteint les gens là où ils se trouvent », a expliqué Sandra Harzer-Kux, porte-parole de la direction de TERRITORY.

Ce qui distingue ce livre, c'est qu'il est imprimé sur du papier de pierre. Au lieu de la cellulose, nous avons utilisé de la pierre à chaux pour fabriquer ce papier particulier. Stonepaper, l'entreprise de fabrication, utilise habituellement de la chaux provenant de carrières pour son papier. Cependant, pour cette collaboration avec TERRITORY, elle a utilisé des matériaux provenant de maisons détruites à Beyrouth. Environ une demi-tonne de gravats a été expédiée du Liban à l'imprimerie allemande. Ainsi, chaque page de Stones of Beirut contient un morceau de la ville.

« Le livre et la campagne de contenu multimédia ont plusieurs objectifs : extraire littéralement les biens culturels de Beyrouth des décombres, générer une prise de conscience et apporter une aide indispensable à la population de Beyrouth », a déclaré Marlies Bayha, Directrice exécutive de TERRITORY et principale responsable du projet.

« Chez TERRITORY, nous communiquons habituellement pour des marques. Dans le cas de Stones of Beirut, c'est un peu différent : Nous communiquons et diffusons du contenu au service de l'humanité », a ajouté Adrian Pickshaus, directeur exécutif de la création chez TERRITORY et rédacteur en chef du projet. « En racontant les vraies expériences de cette ville meurtrie à l'aide des outils d'un journalisme de qualité, nous sensibilisons et collectons des fonds pour la population locale. »

Stones of Beirut sera disponible en novembre 2021 et peut déjà être précommandé depuis le 4 août 2021, en allemand et en anglais. En raison de sa méthode de fabrication spéciale, il sera publié en un tirage limité à 1 500 exemplaires. Les recettes de la vente du livre, ainsi que tous les autres dons, seront reversés à l'organisation de soutien et à l'ONG Beit el Baraka à Beyrouth.

Le livre ne marque que le début d'une campagne multimédia de plus grande envergure. Dans le but d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible et de générer des dons, le contenu est également disponible via le portail www.stones-of-beirut.de, les réseaux sociaux @stonesofbeirut, le contenu vidéo, les publicités, le marketing d'influence et les relations publiques. La campagne a été élaborée de façon holistique en utilisant l'ensemble des compétences de toutes les équipes de TERRITORY.

Des images et des vidéos haute résolution sont téléchargeables ici.

Vous trouverez de plus amples informations sur le projet à l'adresse suivante : https://www.stones-of-beirut.com

Partenaires :

Fondation stern e.V. (Stiftung stern e.V.)

Beit el Baraka

Stonepaper

À propos de TERRITORY

Nous sommes une agence de contenu de marque qui travaille avec passion et conviction pour définir des territoires de contenu pour les entreprises et leurs marques, pour les dynamiser continuellement avec du contenu, des actions et des services afin de favoriser une certaine pertinence et de l'intérêt. Partout où le contenu a une influence décisive sur le succès de l'entreprise, nous voulons être le meilleur partenaire pour nos clients : en tant que fournisseur de création de contenu, influenceur, spécialiste du marketing social et numérique, agence média, expert en marketing, expert en commerce de détail, consultant en image de marque de l'employeur et opérateur de plateforme.

À propos de Stiftung stern e.V.

Par le biais de la Fondation Stern e.V., les dons sont transmis à des organisations de soutien sélectionnées sur le terrain, qui apportent une aide directe aux personnes touchées. Après l'explosion dévastatrice de Beyrouth, STERN a collecté l'année dernière 50 000 euros auprès des lecteurs du magazine STERN, qui ont été utilisés pour reconstruire un hôpital dans la région.

Contact presse



TERRITORY Content to Results GmbH

Nina Stoffel

Courriel : [email protected]

Tél. : +49 40 809 046 711



Chally Steinbrink

Courriel : [email protected]

Tél. : +49 40 809 046 712

SOURCE TERRITORY