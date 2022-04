"SUONO PURO": LA VOZ PURA DEL BATTISTA Y EL SONIDO INSIGNIA DE AUTOMOBILI PININFARINA

Se han elaborado cuidadosamente sensaciones acústicas para encarnar la pureza del diseño del Battista y concederle a Automobili Pininfarina una voz única que tiene como objetivo resonar de manera positiva con el conductor. Utilizando tecnología avanzada y tras más de 2.000 horas de composición, desarrollo y afinamiento de detalles por parte de diseñadores e ingenieros automotrices y de sonido, se logró una experiencia de marca única en frecuencias y tonos exquisitos.

Paolo Dellachà, director de Productos e Ingeniería de Automobili Pininfarina, sostuvo: "Nuestros diseñadores e ingenieros de sonido han creado una experiencia de sonido de EV orgánica y única, algo especial y auténtico para las personas que experimentan el vehículo. Para Battista y la marca Automobili Pininfarina, es una firma que es tan reconocible, pura e individual como su diseño".

SUONO PURO rinde homenaje a la pureza del ADN de diseño de Automobili Pininfarina, que incorpora las cualidades de bienestar asociadas con la frecuencia de 432 Hz. Es cálida y estimulante, como la que se encuentra en el efecto emocional positivo de los cuencos tibetanos, y fue utilizada por compositores de música clásica como Mozart o Verdi.

Al ralentí, la frecuencia de sonido del Battista es de 54 Hz (tres octavas por debajo de 432 Hz), una nota base característica pura y resonante. La pureza de esta frecuencia se puede visualizar mediante la forma en que impacta el agua y crea hermosas ondas estructurales simétricas. El efecto de esta frecuencia en el cuerpo humano, que en promedio está compuesto por un 70 % de agua, pretende aportar una sensación de bienestar. Los clientes experimentarán esto en su propio Battista, cuyas entregas comenzarán este año en todo el mundo.

Entrevista a los expertos que elaboraron SUONO PURO para el Battista

Automobili Pininfarina trabajó en estrecha colaboración con los diseñadores de sonido Novo Sonic para crear una voz única para la marca y Battista. Garry Lane, ingeniero jefe de sonido y NVH de Automobili Pininfarina, y Tom Huber, fundador y director ejecutivo de Novo Sonic, formaron la alianza central que dio vida a esto, con un pequeño equipo de expertos en sonido dedicados y apasionados. Aquí comentan en detalle sobre el proyecto.

¿Cuál fue el objetivo inicial? ¿Cómo quería que se sintiera la gente cuando escuchara al Battista?

Garry Lane: Estamos llevando un hiper GT único al mundo de los automóviles de lujo. Es una concepción completamente nueva de la movilidad eléctrica, incluido su sonido. SUONO PURO necesitaba ser auténtico y representativo de la marca. Decidimos dejar que los cuatro potentes motores eléctricos hablaran por sí mismos, combinados con una experiencia de sonido especial que generara un efecto positivo en el bienestar del conductor.

Tom Huber: Queríamos lograr una experiencia de sonido natural, y ello proviene del uso de la frecuencia. La de 440 Hz se presentó por primera vez a la industria musical estadounidense en la primera mitad del siglo XX con el fin de establecer un tono de afinación de referencia para instrumentos y orquestas. Como resultado, la afinación musical en todo el mundo se adaptó a esta frecuencia. Sin embargo, antes de esto, 432 Hz era la afinación del mundo de la música clásica, incluso de Verdi. Al escuchar a una orquesta tocar en la afinación original, muchos estarían de acuerdo en que se nota una diferencia sustancial en términos de calidez e impacto positivo.

La experiencia del sonido debería resonar en todos los aspectos de cómo se experimenta la marca Automobili Pininfarina, no solo el producto, en el que mucha emoción proviene de los sonidos emotivos del tren de potencia. Debe haber una emoción y autenticidad en dicha experiencia, por lo que adoptamos un enfoque holístico con el uso de la frecuencia de 432 Hz a lo largo de la experiencia de la marca, con un panorama de sonido constante en cada punto de contacto.

¿Cuál fue el mayor desafío?

GL: Tuvimos que asegurarnos de que el Battista fuera reconocible al instante: queríamos que la gente pudiera escucharlo y saber que era el Battista antes de poder verlo, adoptando y celebrando por completo su tren de potencia totalmente eléctrico. Tuvo que ser cuidadosamente seleccionada y desarrollada para un automóvil verdaderamente especial, y toda una marca, en alrededor de la mitad del tiempo que toma a los fabricantes de mayor volumen, que por lo general desarrollarían una firma sonora en cuatro a cinco años de investigación e ingeniería. Ese fue un desafío tremendo.

TH: El hermoso diseño visual es pura emoción. Un hermoso auto como el Battista pone la piel de gallina. Lo mismo sucede con la música: las emociones pueden manifestarse de diferentes maneras y conectarse con el cuerpo humano. El desafío fue crear un entorno auditivo que emocionara, un sonido que muchas personas aún no han experimentado: el sonido de un motor eléctrico. Abordamos esto de frente al adoptarlo por completo, demostrando que el sonido natural y totalmente eléctrico puede ser hermoso y motivador.

¿Cómo lograron el objetivo de representar el diseño y la belleza en el sonido del Battista?

TH: El sonido está inspirado en la emblemática línea de diseño de la carrocería del Battista. La creación del sonido en el estudio comenzó con el jefe de diseño de la marca, Luca Borgogno, quien creó un leitmotiv inspirado en el diseño; una frase musical corta y recurrente. Esto se tradujo a una partitura que expresa la filosofía de diseño de la marca en función de sus proporciones únicas representadas por curvas, longitud y armonía; algo que nunca antes se había hecho en este contexto.

Esto se transformó en el sonido de Automobili Pininfarina y el Battista, utilizando el tono de 54 Hz como nota base única y orgánica que siempre está presente, creando armonía entre el desempeño y el bienestar, al igual que el propio automóvil. Esta es la "línea sonora" de Automobili Pininfarina.

¿Cuál fue la mayor innovación?

GL: El desarrollo de un software personalizado, al cual llamamos el "corazón sonoro". No solo tuvo que crearse desde cero para el Battista, sino que la forma en que se implementó fue única, con esfuerzos para crear una solución de software específica que diera lugar al sonido de la más alta calidad. Todo eso se transmite mediante sintetizadores de reciente diseño y ajustables individualmente que responden a una gama de sistemas del vehículo, desde los perfiles de velocidad y torque del tren de potencia hasta la entrada de la dirección, y 12 altavoces exteriores e interiores desarrollados especialmente en armonía con Naim Audio.

El sistema de altavoces fue cuidadosamente diseñado para proyectar el tono de 54 Hz en todo el espectro de frecuencia con una calidad inmensa. El automóvil crea el sonido en tiempo real, una experiencia de sonido perfecta y de alta resolución que envuelve a todos los pasajeros del automóvil y proporciona una gráfica de sonido característica en el exterior. El sonido se transmite de manera fluida al interior para brindar una experiencia acústica natural. Es de baja frecuencia, pero aporta una experiencia de sonido EV más enriquecida.

TH: Queríamos poder transmitir la historia sonora de la más alta calidad a quienes la experimentan, por lo que era realmente importante asegurarnos de tener el software y hardware correctos para reproducir lo que creamos en el estudio. Es muy distinto de trabajar con vehículos de ICE (motores de combustión interna), ya que generan sus propios sonidos mucho más ruidosos. El sonido futurista inherente al Battista es único, pero también interesante y nuevo, con un efecto natural positivo en quienes lo experimentan. En este sentido, el Battista puede verse como un instrumento exquisitamente diseñado y afinado, tocado por el director de orquesta y compositor al volante, quien altera el resultado en tiempo real con su forma de conducir.

¿Qué es lo más especial acerca del sonido final? ¿De qué se enorgullece más?

GL: Las experiencias personalizadas y los diseños hermosos son muy importantes para nuestros clientes, y los conductores pueden disfrutar del sonido de buena calidad del Battista en la medida que les gustaría. Esto es resultado de la avanzada ingeniería y desarrollo del sonido real de los motores eléctricos, que se desenvuelve a través de los diferentes modos de conducción.

Garantizar que el conductor experimente diferencias de sonido definidas entre los modos de conducción fue un desafío, pero es muy gratificante haber logrado esa variación. Es un testimonio de los esfuerzos del equipo. Los altos niveles de personalización se extienden por todos los aspectos del Battista, con lo que se mejora la experiencia de lujo a nuevas dimensiones y se garantiza que el conductor se sienta envuelto no solo por la combinación del desempeño del tren de potencia y la calidad material del interior de lujo, sino también por la forma en que el automóvil se comunica y hace sentir al conductor.

TH: Creo que la pureza del sonido es muy especial. Desde el principio queríamos afinar el sonido a 432 Hz. La frecuencia base de 54 Hz transmite la potencia del alma del automóvil y es orgánica, y utiliza el hardware del vehículo para proporcionar la base más única y auténtica posible. Resuena con lo que Automobili Pininfarina representa: diseño puro, lujo sostenible y desempeño excepcional.

La forma en que el sonido encarna el diseño del Battista, así como los valores generales de la marca, también es única. No solo hemos creado el sonido para un vehículo. Hemos evaluado con gran detalle cómo las personas experimentan la marca completa, cómo esta se comunica con las personas y cuál es la "voz" del vehículo. Los mismos temas de diseño y sonido se extienden por toda la experiencia. Eso, para mí, es genuino y original, y narra una historia importante sobre la innovación en Automobili Pininfarina.

FUENTE Automobili Pininfarina

