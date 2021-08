« Tas Global » commercialise le premier système robotique de nettoyage de coque au monde

Le robot de nettoyage de coque de Tas Global se fixe solidement et en douceur sur les navires sous l'eau et en surface. Il s'agit du seul robot capable de nettoyer en se déplaçant librement sur des surfaces courbes. Le robot est commandé par divers capteurs et 8 caméras orientées dans toutes les directions. Alors que le corps du robot pèse 200 kg, il se déplace en douceur en maintenant une flottabilité positive. Un système de filtration portable de Tas Global, développé en interne et relié au corps du robot, peut nettoyer les micro-organismes et les micro-particules en 3 étapes.

Sélectionné comme société de supervision pour le projet gouvernemental de « développement de la technologie de traitement des organismes fixés sur la coque des navires »

Grâce à la première et à la meilleure technologie au monde, Tas Global a été choisie comme entreprise de supervision du projet gouvernemental de cette année, 8 ans après sa création.

L'entreprise a été choisie comme superviseur du projet de recherche « Développement de la technologie de traitement des organismes fixés sur la coque des navires » exécuté dans le cadre de la politique nationale « mer propre, riche en poissons » du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche.

Des institutions comme le Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering (KRISO), le Korea Register (KR), le Korea Maritime Institute (KMI), le Korea Testing & Research Institute (KTR), le Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI), Snsys, Proxy Healthcare, Safetech Research, etc. ont participé à ce projet, qui a bénéficié d'un financement de 16,3 milliards de KRW sur cinq ans.

Les institutions mandatées sont l'Université maritime de Corée, l'Université de Changwon et l'Université de Gyemyeong, tandis que l'organisation bénéficiaire est HMM.

En outre, un traité international sur le nettoyage des navires dans l'eau à l'aide de nouvelles technologies devait être rédigé et promulgué conjointement par l'Organisation maritime internationale (OMI), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) dans un délai de trois ans. La réussite de cette mission est devenue plus cruciale que jamais.

Auparavant, Tas Global avait rejoint l'association industrielle internationale The GloFouling Partnerships Project de l'OMI, devenant ainsi la première entreprise d'Asie de l'Est à faire de sa technologie robotique respectueuse de l'environnement une norme internationale.

Une fois le traité international établi, les compagnies de navigation maritime devront faire enlever les organismes fixés au coques sous-marines des navires et maintenir l'attachement des organismes sous un certain niveau (algues mineures).

Tas Global est considérée comme l'entreprise la plus compétitive, car c'est la seule société à avoir développé et commercialisé une technologie de robot qui se fixe sur la surface du navire et se déplace sans glisser. Elle a déposé plus de 30 brevets dans 16 pays, notamment aux États-Unis et en Europe.

La sécurité des plongeurs du secteur est une priorité absolue, « nous préparerons une norme de nettoyage des navires respectueuse de l'environnement »

L'entreprise Tas Global est attentive à la sécurité des plongeurs. Le travail robotisé apparaît sur de grandes surfaces et des travaux standardisés, mais les réparations sous-marines se produisent sur de petites surfaces et sont de nature irrégulière. Ainsi, les plongeurs se concentrent sur les travaux nécessitant de la précision.

Tas Global a préparé un guide de sécurité interne qui va au-delà de l'équipement de plongée sécurisé. Il complète la structure de la main-d'œuvre spécifiée dans les lois sur la sécurité et la santé au travail. Son autre objectif est d'investir systématiquement dans l'achat d'équipements de plongée de maintenance à prix élevé afin de normaliser le système coréen, qui n'a pas été assez sensible à la sécurité jusqu'à présent.

Sur la base de cette capacité technologique, Tas Global a signé un contrat avec HMM pour des travaux de nettoyage et de plongée sous-marins robotisés en 2020, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Tas Global travaille également en étroite collaboration avec de grandes compagnies maritimes internationales telles que CMA CGM et Inchcape.

M. Kim, PDG, a déclaré : « Pour contribuer au respect de l'environnement dans les industries maritimes, nous avons mis au point le meilleur système de nettoyage robotisé sous-marin économique et respectueux de l'environnement au monde ». De continuer : « Tas Global contribuera au développement des industries maritimes en fournissant des normes pour un nettoyage sous-marin des navires respectueux de l'environnement à l'avenir également ».

