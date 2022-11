¿Te acuerdas de aquellos destinos con los que soñabas en tu infancia?

KAYAK te invita a re-visitarlos para el 2023 en nueva campaña.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El metabuscador de viajes líder en el mundo, KAYAK, anuncia el lanzamiento de su más reciente campaña en Latinoamérica - Sueña, busca, viaja . Este nuevo concepto creativo invita al viajero a recordar lugares a los que tanto soñaba viajar durante su infancia, para entonces KAYAK acompañarlo desde este punto a convertirlos en realidad. ¿Te acuerdas del tuyo?

Aterrizar en la luna, explorar el fondo del mar, viajar al futuro, ir al centro de la tierra o adentrarte en el lejano oeste, son solo algunos de los destinos en los que generalmente nos imaginamos durante nuestra niñez, y los que han servido de inspiración para esta campaña. Sin importar lo inalcanzable que parezca el viaje de tus sueños, KAYAK te proporciona las opciones y herramientas que te harán posible cumplirlo.

"Sueña, busca, y viaja'' es el mensaje que el metabuscador quiere transmitir, y para ello ha creado una serie de videos publicitarios que complementen estos esfuerzos, los cuales han sido conceptualizados y desarrollados por su socio creativo en Brasil - DOJO. En el primer video se destaca a Luis, un padre de familia que desde muy joven soñaba con hacer un viaje extraplanetario . Su hijo, todo un experto en tecnología, organizó una experiencia única en el Valle de La Luna, Chile, a través de KAYAK, llenando todas las expectativas de Luis y convirtiendo su sueño en una realidad. El segundo es sobre Marina, una niña que siempre ha querido ser una sirena. Queriendo cumplir este deseo, sus padres confiaron en KAYAK para planificar un viaje sorpresa a las playas de Las Olas en Ft. Lauderdale, Florida, el cual simboliza el sueño de Marina a la perfección.

"Un nuevo año se acerca y nos parece el momento indicado para no solo presentarnos como una fuente de inspiración, sino también servir como solución para viajar en 2023. Hay muchas herramientas y maneras de optimizar las búsquedas que muchos viajeros no conocen o no tienen en cuenta. Con el lanzamiento de esta campaña, queremos que nuestros usuarios se atrevan a soñar nuevamente y que sepan que somos un aliado que les ayuda a llegar a esos lugares que han anhelado por tanto tiempo' Señaló Carolina Montenegro, Vicepresidenta y Gerente General de KAYAK para latinoamérica.

Para llegar a cualquier rincón del mundo, KAYAK invita a hacer uso de las diferentes herramientas gratuitas que como metabuscador ofrece al usuario. Con una gran variedad de filtros y funciones como Explore, Alerta de Precios, Fechas Flexibles, entre otros, KAYAK te ayuda a aterrizar donde desees el próximo 2023. No hay destino al que no se pueda llegar así que pregúntate… ¿A dónde te gustaría ir?

Acerca de KAYAK: KAYAK, parte de Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), es el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo. Con miles de millones de búsquedas en todas nuestras plataformas, ayudamos a la gente a encontrar el mejor vuelo, hotel, auto de renta o paquete. También apoyamos a los viajeros de negocios con KAYAK for Business, nuestra solución de viajes corporativos gratuita. Transformamos la experiencia de viajar con nuestra aplicación y un nuevo software para alojamientos. Para mayor información visite https://www.kayak.com.mx/

Acerca de DOJO: Somos conocidos como lo que se puede llamar un Think-tank: un nuevo modelo de agencia comprometido con la calidad y la generación de valor genuino. En los últimos años, hemos trabajado con algunas de las empresas más importantes del mundo, ayudándolas a pensar, planificar, desarrollar, lanzar y nutrir sus marcas y productos. Construyendo, así, nuestra reputación, proporcionando un nivel de entrega de primera categoría que celebra cada detalle. Nuestra mentalidad, orientada a los resultados, tiene sus bases en la investigación y datos, que son fundamentales para adaptar estrategias y mantener el crecimiento acelerado de marcas y productos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1959183/KAYAK_LOGO_RGB.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959186/kayak1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1959187/kayak2.jpg

FUENTE KAYAK

